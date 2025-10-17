Series: I Am Not Ok With This, rabia adolescente con poderes y cosas que ocultar

I Am Not Ok Wiht This (Netflix) adapta la novela gráfica de Charles Forsman y toma como protagonista a Sydney, una chica que atraviesa el dolor de la adolescencia mientras descubre que algo dentro de ella, literalmente, puede estallar. Esta es la serie «Fuera de Radar» para ver este fin de semana.

I Am Not Ok With This: Crecer en el descontrol

La escuela, la amistad, la familia rota y el deseo reprimido se mezclan con la aparición de poderes telequinéticos que simbolizan todo lo que no puede decir.

Dirigida por Jonathan Entwistle (el mismo de The End of the F**ing World) la serie combina humor negro, emociones y una estética indie que recuerda al cine de los 80.

I Am Not Ok With This: Una identidad en construcción

Sophia Lillis, quien transmite una vulnerabilidad conmovedora, carga sobre sus hombros con la responsabilidad de sostener cada plano de esta dramedi. Su Sydney no busca ser heroína, apenas intenta entender quién es.

Alrededor, Wyatt Oleff y Sofia Bryant completan un trío adolescente que respira autenticidad. La tira logra dejar su marca, habla de la rabia, la incomodidad y la belleza de no encajar. Un relato breve pero intenso, en el cual lo sobrenatural es apenas una excusa para mostrar que crecer también duele.

Series: los recomendados

El Consultor (Prime Video)

El Consultor (Prime Video) nos presenta la historia de Regus Patoff (Christoph Waltz), un misterioso consultor que toma el control de una empresa de videojuegos tras la muerte de su CEO. Con métodos autoritarios y una presencia inquietante, Patoff desestabiliza a los empleados, revelando secretos oscuros y cuestionando la moralidad en el trabajo.

La serie combina thriller psicológico y humor negro, creando una atmósfera tensa y surrealista. Aunque algunos aspectos podrían profundizarse, El Consultor ofrece una mirada inteligente sobre el poder, la ambición y las dinámicas laborales.

Outer Range (Prime Video)

Outer Range(Prime Video) combina el western con la ciencia ficción. Es una serie que explora el misterio de un agujero negro que aparece en la pradera de Wyoming. Josh Brolin interpreta a Royal Abbott, un ranchero que lucha por su tierra y su familia mientras enfrenta fuerzas desconocidas.

La llegada de Autumn (Imogen Poots) y la aparición del agujero desatan una serie de eventos que desafían la realidad y el tiempo. La serie se destaca por su atmósfera inquietante y la mezcla de géneros.

*Guillermo Hernández es periodista especializado en cine y series