Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte programado de energía para este miércoles 17 de diciembre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este miércoles 17 de diciembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.

Corte de luz programado en Neuquén este miércoles 17 de diciembre: zonas y horarios

CALF informó que los trabajos serán este martes:

De 7.00 a 12.00: en Pasaje Los Malvones, Pasaje Dante Alighieri entre los Gladiolos y Las Campanillas.

De 7.30 a 12.00: en Zona aledaña a La Papa entre Conquistadores del Desierto y El Topacio.

Motivo del corte programado en Neuquén de este miércoles 17 de diciembre

Los trabajos serán, en el primer lugar, por cambios en instalaciones subterráneas para reemplazar línea de alimentación. Mientras que en el segundo para energizar nueva subestación transformadora para abastecer nuevos usuarios.

Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas son aproximadas.