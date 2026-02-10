Servicio a la comunidad: qué se sabe de los cortes de luz en Neuquén y Río Negro

Un fuerte temporal de viento con ráfagas que alcanzaron los 100 kilómetros por hora provocó este martes cortes de energía eléctrica en distintas localidades del Alto Valle de Río Negro y en sectores de la ciudad de Neuquén, donde las empresas distribuidoras trabajan para restablecer el servicio.

Temporal de viento provocó cortes de luz en Río Negro y Neuquén

En Río Negro, la empresa Edersa informó que las interrupciones en Cipolletti y Fernández Oro fueron causadas por la caída de árboles y ramas sobre las líneas de media y baja tensión. En Cipolletti, las cuadrillas operativas se encuentran trabajando en la zona de La Falda, donde el viento dañó apéndices eléctricos de media tensión, y en el sector de Lalor, donde un álamo cayó sobre la red que abastece el bombeo de agua.

También se registraron contingencias en distintos barrios de Fernández Oro, donde el temporal afectó la infraestructura eléctrica. Desde la distribuidora señalaron que tanto cuadrillas propias como contratadas están desplegadas en el territorio y pidieron a los usuarios que permanezcan en sus hogares, debido a que la región se encuentra bajo alerta climática.

En Neuquén capital, la cooperativa CALF reportó una falla que afecta el suministro en el sector del Parque Industrial Neuquén Este (PIN Este), donde personal operativo se encuentra recorriendo las instalaciones para identificar el origen del problema y normalizar el servicio.

Además, en el barrio Mariano Moreno, un cartel publicitario que interfirió con una línea troncal de distribución provocó una interrupción momentánea del suministro, mientras técnicos trabajan en el lugar para resolver la situación.

Las empresas distribuidoras no precisaron el horario estimado de restitución total del servicio, aunque aseguraron que las tareas se realizan en un contexto adverso por las condiciones meteorológicas.