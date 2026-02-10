Alerta naranja por viento en Neuquén: suspendieron actividades al aire libre
La disposición incluye la suspensión de campings, actividades deportivas y recreativas, así como eventos de concurrencia masiva, y se mantendrá vigente mientras persistan las condiciones de riesgo.
El Gobierno de Neuquén dispuso la suspensión preventiva de todas las actividades al aire libre ante el riesgo climático provocado por las alertas naranja y amarilla que rigen en todo el territorio provincial por fuertes vientos y lluvias.
La medida fue adoptada por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, dependiente del Ministerio de Seguridad, que declaró el estado de Alerta Meteorológica en la provincia en base a los informes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Vientos de hasta 100 km/h y lluvias aisladas
Según el SMN, se esperan vientos regulares a fuertes, con ráfagas intensas que podrían alcanzar o superar los 90 a 100 km/h, además de precipitaciones aisladas, especialmente en el sector cordillerano.
Las autoridades indicaron que las condiciones se intensificarán durante este martes, considerado el día de mayor peligrosidad, y se mantendrán durante el miércoles, generando un escenario de riesgo para la población, la infraestructura y los bienes.
Recomendaciones a la población
Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos recomendaron a la comunidad:
- Evitar la circulación por rutas y caminos, salvo emergencias
- Permanecer en lugares seguros y bajo techo
- Evitar salir a la vía pública durante la vigencia de la alerta
- Alejarse de puertas, ventanas, árboles, postes, cables y objetos metálicos
- Mantenerse informada a través de canales oficiales
Asimismo, se solicitó a los organismos provinciales y municipales mantener activos sus protocolos de prevención, monitoreo y respuesta, de acuerdo con los planes de contingencia vigentes.
La disposición rige desde la tarde de este martes y se extenderá hasta que el Servicio Meteorológico Nacional informe el cese de las condiciones adversas.
