Alerta naranja por viento en Neuquén: suspendieron actividades al aire libre  

El Gobierno de Neuquén dispuso la suspensión preventiva de todas las actividades al aire libre ante el riesgo climático provocado por las alertas naranja y amarilla que rigen en todo el territorio provincial por fuertes vientos y lluvias.

La medida fue adoptada por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, dependiente del Ministerio de Seguridad, que declaró el estado de Alerta Meteorológica en la provincia en base a los informes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La disposición incluye la suspensión de campings, actividades deportivas y recreativas, así como eventos de concurrencia masiva, y se mantendrá vigente mientras persistan las condiciones de riesgo.

Vientos de hasta 100 km/h y lluvias aisladas

Según el SMN, se esperan vientos regulares a fuertes, con ráfagas intensas que podrían alcanzar o superar los 90 a 100 km/h, además de precipitaciones aisladas, especialmente en el sector cordillerano.

Las autoridades indicaron que las condiciones se intensificarán durante este martes, considerado el día de mayor peligrosidad, y se mantendrán durante el miércoles, generando un escenario de riesgo para la población, la infraestructura y los bienes.

Recomendaciones a la población

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos recomendaron a la comunidad:

Evitar la circulación por rutas y caminos , salvo emergencias

, salvo emergencias Permanecer en lugares seguros y bajo techo

Evitar salir a la vía pública durante la vigencia de la alerta

Alejarse de puertas, ventanas, árboles, postes, cables y objetos metálicos

Mantenerse informada a través de canales oficiales

Asimismo, se solicitó a los organismos provinciales y municipales mantener activos sus protocolos de prevención, monitoreo y respuesta, de acuerdo con los planes de contingencia vigentes.

La disposición rige desde la tarde de este martes y se extenderá hasta que el Servicio Meteorológico Nacional informe el cese de las condiciones adversas.