Nevada sorpresiva en Bariloche y El Bolsón: el verano se tiñe de blanco en febrero 2026

La Patagonia argentina demuestra este martes 10 de febrero 2026 que el clima no conoce de calendarios: tras semanas de alertas por temperaturas récord y riesgo de incendios, un sistema frontal proveniente del Pacífico transformó el paisaje estival en una escena propia de julio.

El Cerro Catedral, en Bariloche, y las cumbres del Piltriquitrón, en El Bolsón, amanecieron este martes cubiertos por un manto de nieve fresca, un fenómeno que, si bien es habitual en las altas cumbres de Río Negro y Neuquén, no deja de impactar por su intensidad en plena temporada de verano 2026.

El verano se viste de blanco: «otoño adelantado» que cortó la ola de calor en la cordillera de Bariloche y El Bolsón

La irrupción de una masa de aire polar este martes 10 de febrero 2026 en la cordillera de Neuquén y Río Negro generó un desplome térmico drástico. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas en las zonas altas descendieron hasta los -4°C, permitiendo que las precipitaciones que comenzaron como lluvia en el centro de Bariloche, a partir de las 11 de la mañana, se convirtieran en nieve sólida por encima de los 1.600 metros; y se extenderían durante las próximas 36 horas.

Curiosamente, en la zona cordillerana se vivió un fin de semana con máximas que alcanzaron hasta los 30 grados centígrados, una temperatura poco común para esa región de Neuquén y Río Negro. Sin embargo, estas mediciones fueron acordes con la ola de calor que afectó hasta hoy a todo el norte de la Patagonia.

Este respiro climático llega en un momento crítico para la provincia de Río Negro, que transitaba una Emergencia Ígnea debido a la sequía extrema y el déficit hídrico acumulado desde el inicio del año. La humedad aportada por el temporal no solo refresca el ambiente, sino que colabora directamente con las tareas de prevención del SPLIF en los focos de calor más vulnerables del área andina.

El verano se viste de blanco: postales de invierno en plena temporada estival en Bariloche y El Bolsón

En el Cerro Catedral, el paisaje cambió en cuestión de horas. Los visitantes que ascendieron mediante los medios de elevación pasaron de la ropa ligera a los abrigos térmicos para registrar imágenes de las cumbres totalmente blancas. En El Bolsón, el cerro Perito Moreno y el cordón Piltriquitrón también exhibieron una acumulación significativa en sus partes superiores.

Desde las carteras de turismo locales calificaron el evento como un «atractivo extra» que potencia el perfil de la región como destino tendencia del 2026. «Bariloche no lo entenderías«, fue la frase que más circuló en redes sociales, reflejando el asombro de quienes, entre protector solar y mochilas de trekking, se toparon con ráfagas de viento blanco.

El verano se viste de blanco: recomendaciones y estado de rutas en Bariloche y El Bolsón

A pesar de la belleza visual, las autoridades de Protección Civil y Vialidad Nacional solicitaron extremar la precaución. La Ruta Nacional 40, que une Bariloche con El Bolsón, presenta tramos con calzada húmeda y baja adherencia debido a las persistentes lluvias en las zonas bajas.