Siguen trabajando en la Cooperativa 1° de Mayo, a la espera de una respuesta de la Justicia, en Roca

Tras varias jornadas de lucha que incluyó cortes en el tránsito en calle Alsina al 2900 y también en la ruta 22, los trabajadores de la Cooperativa 1° de Mayo, se mantienen expectantes ante un nuevo plazo que dictó la jueza María Del Carmen Villalba para arribar a un acuerdo.

El miércoles de la semana pasada, los obreros decidieron levantar el bloqueo que sostuvieron por seis días, a la espera del diálogo político que posibilite una solución al conflicto desatado por la sentencia de desalojo que dictó la justicia provincial por la ocupación de las tierras donde se encuentra asentado el aserradero.

«El período en que levantamos el corte, que decidimos el miércoles pasado, fue por cinco días y venció hoy. Ahora nos dieron plazo hasta el 28, por lo tanto -en este tiempo- la jueza se tendrá que expedir al respecto«, comentó Omar Carrasco, presidente de la cooperativa.

El representante de los obreros consideró que estos días de espera son un «avance», ya que temían un intento de desalojo violento. Además, sostuvo que este plazo les da la posibilidad de volver a retomar las tareas y trabajos atrasados.

«Este nuevo escenario nos da un poco de aire para volver a trabajar. La semana pasada empezamos a retomar la actividad durante jueves, viernes y sábado. Hoy también nos encontramos trabajando«, añadió Carrasco.

Si bien el desalojo fue resuelto en noviembre del año pasado -por el cual se estableció un límite de 90 días para liberar el espacio-, los obreros buscan destrabar el conflicto para poder volver a trabajar en el predio que actualmente se encuentra en disputa.

El 11 de febrero finalizó el límite que dictaminó la Justicia y, ahora, este plazo se extendió hasta el último día del mismo mes.

«Sostener las medidas fue un logro muy grande. Al ser trabajadores, no tenemos idea de como realizar medidas de protesta. De igual manera, sabemos que esto recién empieza, entonces continuamos pensando que tenemos que aguantar y seguir peleando por nuestra fuente y futuro laboral. No descartamos profundizar las medidas, si no se llega a una solución«, concluyó el presidente de la cooperativa.

CTA también presiona

La CTA Autónoma de Río Negro lanzó un comunicado esta mañana, en el cual manifiesta la firme postura para levantar el desalojo ordenado por la Justicia contra los trabajadores de la Cooperativa 1 de Mayo.

El gremio también se mantiene alerta y advirtieron que acompañarán en la decisión de los trabajadores que retomarán las medidas de fuerza, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades provinciales, municipales y nacionales.

«Continúan las tratativas, pero todavía no existen avances que nos permitan ser optimistas para lograr una salida definitiva del conflicto. Nos vamos a mantener en alerta y esperamos que en esta semana se profundice el diálogo con los gobiernos provincial y municipal. De lo contrario, se retomarán todas las medidas de fuerza en defensa del trabajo y la producción«, señaló el Secretario General, Rodolfo Aguiar.

De esta forma, la CTA Autónoma instó a los funcionarios de los distintos gobiernos a intervenir en el conflicto brindando una solución favorable a los más de 550 trabajadores directos e indirectos de la cooperativa, quienes no pueden continuar con sus tareas por la decisión de la jueza María del Carmen Villalba.