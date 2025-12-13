Sin alerta, pero con viento fuerte: el Alto Valle sentirá ráfagas de hasta 80 km/h este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por viento para este sábado 13 de diciembre. A pesar de esto, se descartó que el temporal alcance la región del Alto Valle, aunque el pronóstico indica que sí se sentirán fuertes ráfagas durante el día. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo.

El Alto Valle bajo alerta: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas de más de 100 km/h?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional informó que este sábado, el Alto Valle experimentará temperaturas más bajas que las registradas los días anteriores. La mínima se situará en 14°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 25°C. En tanto el cielo permanecerá ligeramente nublado durante gran parte de la jornada.

Sin embargo el gran protagonista será el viento. Pese a que no hay alerta para este sector, el organismo precisó que el área será afectada por «vientos del sector oeste con velocidades entre 32 y 41 km/h». En tanto las ráfagas se irán intensificando hasta llegar a los 80 km/h.

La franja horaria más complicada para los vecinos del Alto Valle será durante la tarde. En este período, las ráfagas de viento se manifestarán con su mayor fuerza. Hacia la noche se prevé una leve mejoría.