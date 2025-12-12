Neuquén habilita por primera vez sectores «pet friendly» en todos sus balnearios

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó ayer, en la última sesión ordinaria del año, una ordenanza que habilita sectores «pet friendly» en todos los balnearios municipales. La iniciativa busca mejorar la convivencia entre vecinos y que las mascotas tengan su lugar para refrescarse durante el verano.

Victoria Fernández, concejal del MPN y una de las impulsoras de la iniciativa explicó a Diario RÍO NEGRO que la iniciativa permitirá que perros y otros animales domésticos accedan a áreas específicas dentro de todos los balnearios municipales.

«La iniciativa surge por demanda de los vecinos porque la prohibición de ingresar que teníamos vigente no se corresponde con la realidad donde los animales hoy forman parte de las familias. Además, la prohibición no se respetaba y generaba conflictos entre aquellas familias que iban con sus mascotas y quienes les molestaban», explicó Fernández.

En el texto de la iniciativa se especifica de la siguiente manera: «resulta importante promover la inclusión de los animales no humanos en la sociedad y la convivencia armónica en los espacios públicos, especialmente en aquellos de alta concurrencia durante la temporada estival«. Y además agrega: «en la actualidad no existen sectores habilitados dentro de los balnearios municipales para la permanencia de animales no humanos, lo cual genera confusión, uso indebido de espacios no permitidos y dificultades para garantizar condiciones adecuadas de convivencia».

La concejala contó que en un principio se pensó que haya un solo balneario habilitado para mascotas, pero analizando la situación y la concurrencia de personas con sus animales, concluyeron que lo mejor era avanzar en delimitar espacios en cada uno de los balnearios de la ciudad«.

Zonas de mascotas habilitadas en los balnearios de Neuquén

Las zonas «pet friendly» en los balnearios aun no están delimitadas. Lo hará el Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Ciudad Saludable.

Cada zona estará señalizada y delimitada con señalética que recordará las pautas obligatorias de convivencia (llevar correa, bolsita para levantar la suciedad, bozal). «La nueva ordenanza va a permitir que se pueda hacer un control para que se cumplan estas pautas», opinó Fernández.

Zonas «pet friendly» en los balnearios de Neuquén: multas y controles

La Municipalidad hará controles para garantizar el cumplimiento de las pautas de convivencia y quienes no las respeten podrán recibir infracciones ya contempladas en el Código Contravencional.

Las multas podrán ir de 50 a 100 módulos, aunque las infracciones más graves pueden escalar aun más. El valor de cada módulo equivale al 50% del litro de nafta Súper del ACA.

«En caso de que sean reiteradas las infracciones a las pautas de cuidado responsable pensamos en establecer un trabajo comunitario de limpieza de costas o alguna cuestión que tenga que ver con reparar los incumplimientos irresponsables de esas pautas. Tenemos que hacer que todas estas pautas se cumplan para poder tener una buena convivencia en los balnearios», especificó Fernández.

Texto de la ordenanza aprobada: