Sin la OMS, pero con OPS: cómo se reordenan las políticas de salud en Río Negro y Neuquén

«Se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país», publicó este martes 17 de marzo el canciller Pablo Quirno. ¿Que implica para los sistemas de Salud de Neuquén y Río Negro? En diálogo con Diario RÍO NEGRO, las autoridades llevaron tranquilidad sobre las implicancias inmediatas, aunque afirmaron que podría repercutir en el futuro ante emergencias mundiales como la pandemia de Covid- 19.

El secretario de Salud de Río Negro, Sergio Wisky, explicó que esta salida no modifica la cotidianeidad del sistema provincial. Recordó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) existió casi medio siglo antes que la OMS. La Argentina continúa siendo miembro, por lo que mantiene sus obligaciones de vigilancia epidemiológica.

El cambio principal pasa por “no estar en la mesa de decisiones y el diseño de políticas mundiales”, más que por efectos inmediatos en el territorio. En el caso rionegrino, “esto no impactaría” en el acceso a vacunas, insumos o asistencia técnica.

En Neuquén, la secretaria de Salud, Guadalupe Montero, describió un escenario similar para el corto plazo. “No nos implica cambios en la organización de los hospitales o de las redes de asistencia hoy”, sostuvo.

Definió a la OMS como “una referencia en alertas epidemiológicas, recomendaciones sanitarias y consensos científicos” y planteó que la provincia deberá “estar más atenta” para sostener y actualizar su base técnica. Aclaró que Neuquén cuenta con equipos especializados, seguimiento epidemiológico y planificación.

La cooperación interprovincial, la clave del sistema de Salud de Neuquén y Río Negro

Tanto Wisky como Montero destacaron el rol actual de la OPS. La semana pasada, equipos de Neuquén y Río Negro participaron en una reunión con referentes del organismo para tratar temas de salud ambiental, calidad del aire, vigilancia, antídotos, dengue y cambio climático. Montero informó que el vínculo con la OPS es permanente y que técnicos de la provincia intervienen en casi todas las áreas temáticas.

La cooperación interprovincial apareció como otro eje de respuesta ante el nuevo contexto. Wisky señaló que “la mayor autonomía exige mayores integraciones” y describió un esquema de trabajo conjunto con Neuquén en vacunación, trasplantes renales, cardiopatías congénitas y uso de camas críticas.

En cuanto a las campañas de inmunización de cara al otoño y el invierno, el funcionario remarcó que “de nada sirve» que Neuquén refuerce la vacunación si Río Negro no implementa un plan de similar envergadura, o viceversa, ante la migración diaria entre ambas provincias.

Montero coincidió en que la vacunación ocupa un lugar central. Recordó que la gestión neuquina impulsó campañas intensivas, horarios extendidos en centros de salud, acciones en eventos masivos y una fuerte comunicación en redes y medios. «Completar esquemas protege a cada uno y también a la población en su conjunto”, enfatizó.

Ambas provincias miran más allá del día a día. Montero advirtió que, sin el paraguas directo de la OMS, el país podría perder en el futuro acceso rápido a aportes técnicos y coordinaciones internacionales, sobre todo ante emergencias como la pandemia de Covid-19. Wisky, por su parte, subrayó que el turismo, los vuelos internacionales y la circulación constante de personas en la región imponen una “mirada mundial” sobre la salud y una relación estrecha con la OPS para cualquier nueva contingencia.

Qué opinan desde Salud de Río Negro y Neuquén sobre el retiro de Argentina de la OMS

Las autoridades sanitarias de Río Negro y Neuquén evitaron alarmas sobre efectos inmediatos del retiro argentino de la OMS, pero marcaron diferencias en sus lecturas políticas y técnicas de la decisión.

“Yo no creo en las posturas de salir de lugares donde se construyen consensos”, enfatizó Wisky. Señaló que los organismos internacionales suelen tener procesos lentos y estructuras burocráticas, aunque consideró que siguen resultando necesarios para equilibrar desigualdades.

“En aquellos lugares que se crearon para construir directrices que generen equidad en términos de salud, me pareció que había que estar”, comentó. Aun así, reconoció que el gobierno nacional “tendrá sus razones” para avanzar con la salida.

Montero puso el foco en las posibles consecuencias a futuro. Recordó que la OMS actuó como articuladora clave durante la pandemia de Covid-19, al ordenar la información técnica y coordinar respuestas entre países. “Ese paraguas técnico para nosotros fue una referencia importante”, afirmó.

Añadió que la pertenencia a organismos de este tipo facilita la anticipación de impactos, programas y procesos de planificación y que esa función resulta especialmente valiosa para países de ingresos medios como Argentina.

La funcionaria neuquina planteó que la desvinculación puede “repercutir más adelante” en la capacidad del país para recibir aportes técnicos y coordinar políticas frente a nuevas crisis sanitarias. Frente a ese escenario, sostuvo que el compromiso provincial pasa por reforzar equipos, planificación y redes con otras jurisdicciones para compensar posibles vacíos.

Tanto Montero como Wisky coincidieron en que la salida de la OMS no afectó hoy la atención cotidiana ni el suministro de vacunas, aunque insistieron en la necesidad de una mayor responsabilidad de los Estados provinciales en un escenario internacional un tanto incierto.