El tope a las horas extras de Salud genera malestar en el hospital de Bariloche

El área de Farmacia del hospital Ramón Carrillo de Bariloche es una de las que tendrá afectado el funcionamiento por el recorte de horas extras. Foto: Chino Leiva

El tope a la cantidad de horas extras extras que realizan los trabajadores de los hospitales y la decisión inflexible del ministerio de Salud generó malestar en Bariloche donde se anunció la afectación de una decena de servicios por esta situación, mientras que en Cipolletti y Roca esperan la fecha de pago.

En un encuentro reciente por Zoom entre autoridades de la secretaría de Recursos Humanos del ministerio y los directores de todos los hospitales se notificó que los “excedentes de horas extras de los meses de febrero y marzo no serán abonados”, señalaron desde la conducción del hospital Ramón Carrillo en una circular a todo el personal a la que accedió este diario.

Las horas extras se pagan con dos meses de retraso por lo que recién se pagarán en abril lo trabajado en febrero, pero ya tomaron conocimiento que si se excedieron más allá del tope fijado por resolución a partir del 1 de febrero (que depende el servicio y la complejidad del hospital), no recibirán compensación a pesar de justificativos presentados por las autoridades locales.

En Bariloche reaccionaron de inmediato y el propio director Víctor Parodi y todos los jefes de áreas circularon una nota interna que señala que “no serán informadas horas que excedan los topes”. Acota que por esta situación se verá afectado el funcionamiento de varios servicios como farmacia, mantenimiento, vigilancia, patio, admisión, cocina, centro de lactancia, salud mental e informática.

Entre los servicios que se verán afectados en Bariloche será la admisión del hospital. Foto: Chino Leiva

Thalasselis: «Se detectó que 680 agentes tenían exceso de horas»

El ministro Demetrio Thalasselis dijo a Diario RÍO NEGRO que los topes fueron informados en febrero y surgieron “porque se detectó que 680 agentes de la ley 1844 tenían exceso de horas”. Graficó que había casos de 100 y hasta 160 horas extras en un mes, situaciones irregulares que se prolongaban en el tiempo y justificaciones con inconsistencias. Esos datos son en toda la Provincia.

“La intención no es no pagar a alguien que trabaja sino poner en revisión esos casos”, afirmó tras mantener ayer una reunión con el equipo directivo de Bariloche. Admitió que se trabaja en un “adicional por función” para instrumentar próximamente.

En el hospital de Bariloche como en Roca y Cipolletti señalan que se exceden los topes de horas extras porque “hay servicios con falta de personal”. Thalasselis dijo que esos casos son un porcentaje menor.

El malestar creció más allá de las autoridades y desde ATE se convocó a una asamblea para hoy, abierta a todos los trabajadores del hospital.