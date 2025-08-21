Sin nieve en el cerro Catedral: si adelantan el cierre, ¿dónde se puede esquiar en Neuquén y Río Negro?

La falta de nieve está afectando la temporada invernal. El cerro Catedral, uno de los principales centros de esquí del país, se encuentra entre los más perjudicados y ya evalúa la posibilidad de adelantar su cierre. Pese a este panorama, otros centros de esquí en las provincias de Neuquén y Río Negro siguen operativos. Acá te detallamos cuáles son las alternativas que quedarían disponibles.

Este jueves se supo que la empresa Catedral Alta Patagonia (Capsa) inició sondeos con el ente regulador del cerro Catedral (Eamcec) para obtener el visto bueno que le permita dar por terminada la temporada de esquí antes de lo previsto.

La situación es complicada y a nivel nacional ya se informó que ante la falta de nieve, muchos turistas optaron por cancelar sus viajes.

Si bien el pronóstico adelantó días con nieve, la misma no resulta suficiente para sostener lo que queda de temporada de invierno por lo cual mantenerlo abierto, podría generar pérdidas. De igual manera hay otros centros que podrían funcionar como alternativa si el Catedral cierra.

¿Dónde se puede esquiar en Neuquén y Río Negro?

En Neuquén hay tres cerros que se presentan como los más conocidos, pero también hay dos parques que se pueden considerar. Estos son:

Cerro Chapelco en San Martín de los Andes: es uno de los centros de esquí más importantes de la provincia y, a pesar de una temporada con poca nieve, ha logrado mantener gran parte de sus pistas y medios de elevación habilitados, con el 90% de la superficie esquiable operativa. Se han registrado nevadas recientes y se esperan más, lo que ayuda a mantener las condiciones de las pistas.

Cerro Bayo en Villa La Angostura: reconocido por sus vistas al lago y su ambiente familiar.

Cerro Caviahue (Caviahue): se destaca por la conexión directa entre el pueblo y el centro de esquí, lo que lo hace ideal para familias. Suelen tener buenas condiciones de nieve y una temporada que se extiende hasta finales de septiembre.

Parque de Nieve Batea Mahuida en Villa Pehuenia: este centro de esquí es gestionado por la comunidad mapuche Puel. Es un lugar ideal para principiantes y para quienes buscan una opción más tranquila y con fuerte identidad local.

Parque El Llano en Andacollo: un lugar más pequeño y familiar, ideal para quienes se inician en el esquí.

En tanto en Río Negro se puede encontrar:

Cerro Perito Moreno en El Bolsón: esta es la principal alternativa en la provincia de Río Negro si el cerro Catedral cierra antes. Ofrece una experiencia más auténtica y cuenta con nuevos medios de elevación y una variada oferta de servicios.

De igual manera, hay que tener en cuenta que la disponibilidad y el estado de las pistas pueden variar de un día a otro, dependiendo de las condiciones climáticas. Es recomendable consultar los partes de nieve actualizados en los sitios web oficiales de cada centro de esquí.