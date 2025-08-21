Un centro de esquí de la Patagonia extiende su temporada: hasta cuándo se puede disfrutar de la nieve en el Cerro Castor

Aprovechá todos los servicios del centro de esquí más austral de la Patagonia.

Viajar en familia siempre tiene un encanto especial, y cuando el destino elegido es Cerro Castor, en Ushuaia, Tierra del Fuego, ese encanto se multiplica con cada paisaje blanco y cada experiencia compartida. Esquiar en este centro de la Patagonia significa disfrutar de la mejor calidad de nieve, gracias a la orientación sur de la montaña y su ubicación extrema, a paralelo 54°, similar a Moscú en el hemisferio norte.

El Gerente General de Cerro Castor, Ricardo Pereto, confirmó en RÍO NEGRO RADIO, que la temporada se extenderá hasta el 5 de octubre, ofreciendo más días para aprovechar todas las actividades que el centro de esquí tiene para turistas y familias.

Cerro Castor se encuentra a solo 26 km de Ushuaia, sobre la Ruta Nacional Nº 3, con fácil acceso a través de un camino totalmente asfaltado.

En invierno, la manera más común y segura de llegar a la ciudad es vía aérea: desde Buenos Aires, los vuelos diarios tardan apenas 3 horas y 20 minutos, y también existen vuelos charter desde Brasil para quienes quieran conocer este lugar paradisíaco.

Temporada 2025 en el Cerro Castor: horarios y servicios