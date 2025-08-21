Un centro de esquí de la Patagonia extiende su temporada: hasta cuándo se puede disfrutar de la nieve en el Cerro Castor
Clases de esquí, pista de patinaje y alquiler de equipos: todo lo que necesitás para disfrutar de la nieve en un solo lugar.
Viajar en familia siempre tiene un encanto especial, y cuando el destino elegido es Cerro Castor, en Ushuaia, Tierra del Fuego, ese encanto se multiplica con cada paisaje blanco y cada experiencia compartida. Esquiar en este centro de la Patagonia significa disfrutar de la mejor calidad de nieve, gracias a la orientación sur de la montaña y su ubicación extrema, a paralelo 54°, similar a Moscú en el hemisferio norte.
El Gerente General de Cerro Castor, Ricardo Pereto, confirmó en RÍO NEGRO RADIO, que la temporada se extenderá hasta el 5 de octubre, ofreciendo más días para aprovechar todas las actividades que el centro de esquí tiene para turistas y familias.
Cerro Castor se encuentra a solo 26 km de Ushuaia, sobre la Ruta Nacional Nº 3, con fácil acceso a través de un camino totalmente asfaltado.
En invierno, la manera más común y segura de llegar a la ciudad es vía aérea: desde Buenos Aires, los vuelos diarios tardan apenas 3 horas y 20 minutos, y también existen vuelos charter desde Brasil para quienes quieran conocer este lugar paradisíaco.
Temporada 2025 en el Cerro Castor: horarios y servicios
- Medios de elevación: Telesilla del Bosque y del Río: 9:45 exclusivo para quienes tienen clases de esquí a las 10; 10 abierto al público general.
- Boutique Popper & Puntos Gastronómicos: lunes a domingos de 9 a 18.
- Pista de patinaje: lunes a domingos de 11 a 18.
- Escuela de Esquí Cerro Castor:
- Secretaría Base: lunes a domingos de 9 a 16:30.
- Secretaría Cota 480: lunes a domingos de 9 a 16.
- Rental: lunes a domingos de 9 a 18.
