Sismo: el alerta del celular generó caos y desde Neuquén buscan una explicación de Google

El sismo que tuvo epicentro en Loncopué, pero llegó en forma de alerta a los celulares de vecinos de Neuquén y Río Negro, no causó daños materiales. Así lo informó el director provincial neuquino de Defensa Civil, Carlos Cruz, quien sí cuestionó el caos que generó el alerta de Google, por lo que buscan una explicación.

«Nos pareció muy extraño de que en general estas alertas son sectorizadas», manifestó Cruz, porque recibieron registros desde Loncopué el Alto Valle. «Estamos investigando el motivo del alerta porque genera mucho pánico en la población», aseguró.

El funcionario indicó que el temblor comenzó en las regiones del Bio-Bio y de los Ríos en Chile, zonas cercanas a localidades cordilleranas y del norte neuquino. Se trató de un sismo con una magnitud de 6.5, registrado cinco minutos y nueve segundos después de la medianoche.

Cruz remarcó que el sismo ocurrió a una profundidad de 214 kilómetros, lo que provoca que muchas localidades alejadas puedan percibirlo. En esa línea, señaló que Neuquén capital se encuentra a 240 kilómetros al oeste de Neuquén capital, lo que podría vincularse al alerta.

En diálogo con LU5, el funcionario puntualizó que los técnicos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) comentaron que la mayoría de los registros de percepción los recibieron desde Añelo.

Fue un caos total, el sistema de aviso de Google generó demasiada psicosis, mucho temor», indicó el director provincial neuquino de Defensa Civil, Carlos Cruz.

«Nosotros a medida que nos fue llegando la información, ya a las 12 y 5, fue un caos total, el sistema de aviso de Google generó demasiada psicosis, mucho temor«, expresó Cruz. Ante este panorama, los equipos locales se comunicaron con el organismo nacional y con su par chileno, quienes aclararon que no era un sismo peligroso y que no tenía nada que ver con los volcanes.

A pesar que no hubo daños materiales, si pudieron chequear que el sismo se percibió en Loncopué, Caviahue, Copahue y Villa la Angostura. Los reportes fueron de gente que estaba cenando o por dormir, que vieron que se movieron las lámparas, describió.

El sistema de Lanín y de laguna La Fea pudieron registrar el movimiento, así que quedó marcado en el sistema de la provincia el movimiento. También, informó que no hubo réplicas.

El último sismo que se sintió en Neuquén capital y el Alto Valle

El 27 de octubre de 2020, los vecinos de Neuquén capital y el Alto Valle percibieron un sismo. En ese caso, tuvo su epicentro en Sauzal Bonito.

Esta es la localidad que se ubica entre Añelo y Cutral Co y que tomó relevancia porque sus vecinos denunciaban que la actividad hidrocarburífera provocaba temblores, lo que aún no se pudo confirmar ni desmentir por falta de datos relevados científicamente. En esa zona, la gente ya se «acostumbró» a esta clase de hechos, pero en Neuquén y alrededores los vecinos se preguntaban si se repetiría.

En ese momento, el Inpres indicó que el sismo ocurrió a las 13.32 y tuvo una magnitud de 4.2°. El epicentro se registró a 86 km al noroeste de Neuquén capital, en cercanías a Sauzal Bonito, y a 7 kilómetros de profundidad.

Esto quiere decir que se trató de un sismo superficial, lo que explicaría que se había sentido no solo en Sauzal, sino también en Cutral Co, Plottier, Centenario, Cipolletti y Roca. De acuerdo al subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana de Neuquén, Martín Giusti, la percepción también se debe a que la magnitud fue de más de 4°.

El funcionario, en conversación con Telefé, había explicado que no se esperaban réplicas aunque no es algo raro en esta clase de eventos, pero aseguró que no hay nada que temer y ejemplificó que tanto San Juan como Mendoza registran réplicas de temblores todos los días.

Con respecto a los efectos del sismo, ese 2020 Giusti había contado que recibieron avisos de movimiento de muebles, oscilación de lámparas y personas que sufrieron una baja de presión, pero ningún daño material.

Esto coincide con la información brindada por el Inpres en base a la escala de Mercalli, que es la que mide la percepción. En la capital neuquina fue de II a III, o sea que fue sentido levemente por personas en reposo o en edificios. El grado fue creciendo en Cutral Co y Añelo hasta llegar a Sauzal, donde fue de IV a V, que refiere a objetos y líquidos oscilantes. Vecinos de esta última localidad afirmaron que durante la madrugada, alrededor de la 1.30, ya habían sentido otro movimiento.