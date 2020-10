Lo que se sabe del sismo que se sintió en Neuquén y Río Negro

Este mediodía ocurrió un sismo que se sintió en el Alto Valle, pero tuvo su epicentro en Sauzal Bonito. Esta es la localidad que se ubica entre Añelo y Cutral Co y que tomó relevancia porque sus vecinos denunciaban que la actividad hidrocarburífera provocaba temblores, lo que aún no se pudo confirmar ni desmentir por falta de datos relevados científicamente. En esa zona, la gente ya se "acostumbró" a esta clase de hechos, pero en Neuquén y alrededores los vecinos se preguntan si se repetirá.

La información oficial llegó del organismo responsable de esta tarea, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), que indicó que el sismo ocurrió a las 13.32 y tuvo una magnitud de 4.2°. El epicentro se registró a 86 km al noroeste de Neuquén capital, en cercanías a Sauzal Bonito, y a 7 kilómetros de profundidad.

Esto quiere decir que se trató de un sismo superficial, lo que explicaría que se haya sentido no solo en Sauzal, sino también en Cutral Co, Plottier, Centenario, Cipolletti y Roca. De acuerdo al subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana de Neuquén, Martín Giusti, la percepción también se debe a que la magnitud fue de más de 4°.

El funcionario, en conversación con Telefé, explicó que no se esperan réplicas aunque no es algo raro en esta clase de eventos, pero aseguró que no hay nada que temer y ejemplificó que tanto San Juan como Mendoza registran réplicas de temblores todos los días.

Con respecto a los efectos del sismo, Giusti contó que recibieron avisos de movimiento de muebles, oscilación de lámparas y personas que sufrieron una baja de presión, pero ningún daño material.

Esto coincide con la información brindada por el Inpres en base a la escala de Mercalli, que es la que mide la percepción. En la capital neuquina fue de II a III, o sea que fue sentido levemente por personas en reposo o en edificios. El grado fue creciendo en Cutral Co y Añelo hasta llegar a Sauzal, donde fue de IV a V, que refiere a objetos y líquidos oscilantes. Vecinos de esta última localidad afirman que durante la madrugada, alrededor de la 1.30, ya habían sentido otro movimiento.

Los primeros en informar sobre el sismo fueron los integrantes de la Red Geocientífica Chile, quienes siguen desde hace años la actividad sísmica neuquina. Sus datos, como suele ocurrir, fueron similares a los del Inpres: profundidad de 11.3 kilómetros y una magnitud de 4.4, con intensidad IV.

Luego, el geógrafo Javier Grosso compartió un mapa sobre lo ocurrido. El especialista conforma un grupo que estudia este tema junto a dos de sus colegas de la Universidad del Comahue, Daniel Zúñiga y Gustavo Giménez, más Guillermo Tamburini de la Universidad de la Patagonia Austral - Conicet y Joaquín Vázquez Marín, de la Red Geocientífica Chile.

Grosso indicó que el epicentro está muy cerca del sismo de marzo del año pasado, que tuvo una magnitud similar, y que también se percibió en Neuquén. "Se han reanudado las tareas de fractura, este sismo viene a acompañar eso. Hemos registrado en otros momentos que ha pasado mucho tiempo sin sismos y, luego de los anuncios por todos conocidos en estos últimos tiempos, están fracturando nuevamente", aseguró.

Actualmente hay solo tres empresas fracturando en Vaca Muerta a un ritmo que es menos de la mitad de lo que había el año pasado y la diferencia de actividad no es mucho mayor que en junio. No hubo empresas afectadas por el temblor.

El último sismo con epicentro en la zona de Vaca Muerta se registró hace poco más de un mes, después de 90 días sin hechos similares. Según los datos que registró el Inpress, el movimiento telúrico sucedió el 24 de septiembre, a las 16.35, con el epicentro situado entre Añelo y Sauzal Bonito, a 83 kilómetros del Noroeste de Neuquén y 92 kilómetros del Noreste de Cutral Co.

Otro más cercano en el tiempo, pero ubicado en cercanías a Cutral Co fue el 11 de octubre. Según informó el Inpres, la magnitud fue de 3, 4 grados y fue a 9 kilómetros de profundidad. Ocurrió a 100 kilómetros de Neuquén y a 497 kilómetros al SO de Santa Rosa.