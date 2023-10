Soja en Conesa: cómo hizo este productor para liderar un récord con superplantas

Cristian Muñoz, fotografiándose en el Establecimiento Kaitaco, donde es encargado y lidera la producción del lugar, quienes meses atrás sorprendieron con el rinde de la soja en Conesa.

– ¿Qué hace un entrerriano por estos pagos, acá en Conesa?

– Siendo feliz, haciendo lo que más me gusta que es producir la tierra.

Estas fueron las primeras palabras que “Río Negro” mantuvo con Cristian Muñoz, encargado del Establecimiento Kaitaco, en Conesa, donde meses atrás sorprendió al país entero por el rinde de la soja en esta valle de Río Negro.

Vista de la producción en Kaitaco, en Conesa, Río Negro.

¿Cuál fue la noticia que nos lleva a hablar con este protagonista de nuestra agricultura? Meses atrás la Patagonia logró un récord en rinde de soja. Y eso fue en acá en Conesa donde en un establecimiento ligado a la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) se pudo cosechar un rinde de 6,4 toneladas por hectárea.

La Chacra patagónica VINPA de Aapresid estableció un nuevo récord de rendimiento, esta vez en soja. Después de cosechar trigos de 10 toneladas, maíces de 15 toneladas y vicias de 6 toneladas de materia seca, un grupo de productores logró alcanzar picos de rendimiento de la oleaginosa de 6,4 toneladas por hectárea.

«Podemos ser de nuevo los graneros del mundo», comenta Cristian Muñoz a «Río Negro» desde un campo sembrado con trigo, en Conesa, Río Negro.

“En Kaitaco, en Conesa, se obtuvieron rendimientos de lote de hasta 5600 kilos por hectárea con picos de hasta 6400 kilos por hectárea en muestreos manuales”, comentó a la prensa nacional Alfonso Cerrota, Responsable Técnico de Desarrollo de la Chacra, agregando que estos valores no fueron generalizados en todos los ambientes de La Chacra.

¿Cuál fue la clave? “La clave viene de 12 años de agricultura de los cuales 4-5 tuvieron soja en rotación con doble dosis de inoculación, situación que favorece la progresiva nodulación de los nuevos cultivos y la performance del lote”, precisaron desde la entidad.

La Chacra VINPA de Aspresid fue creada en 2011 con el propósito de convertir a esta valle de Conesa en un polo de desarrollo productivo.

A pesar de las condiciones desafiantes, como las bajas precipitaciones y los suelos escasamente desarrollados y salinos, desde Aapresid destacaron que la región cuenta con un altísimo potencial dadas las condiciones de temperatura y radiación, y la disponibilidad de agua de buena calidad proveniente del río Negro.

Cultivos en el Establecimiento Kaitaco, en Conesa.

Cultivar la tierra siempre ha sido un grn valor estratégico para vivir en este territorio. Y resultados como este, en el establecimiento Kaitaco, así lo confirma. Sostenibilidad y soberanía alimentaria se dan la mano al crear expectativas nuevas de inversión en esta región que tiene a Conesa como epicentro.

“Este trabajo en Conesa representa para mi todo un desafío enorme desde que llegué a la zona. Tuve que ir conociendo la gente, su cultura, los movimientos, los valores. Tuve que ir descubriendo cosas nuevas para poder arrancar con todo este proyecto, con todo un equipo a la par mía”, comenta Muñoz (@cristianjosemariamunoz) a “Río Negro”.

Con 11 años ya de residencia aquí “ya me siento de la zona, un lugar que me ha permitido ir formando mi familia y donde también tengo muchísima gente conocida que me apoya y que nos hace sentir queridos”, agrega.

“Este es el único modo de por seguir adelante en este proyecto que vi nacer. Tengo la camiseta puesta en él en un 100%. A pesar de las escasez de proveedores del sector, más algunas limitaciones de la coyuntura, nuestra firma esta comprometida para darle para adelante a este valle de Conesa que es tan hermoso. La clave del éxito para mi es hacer lo que a uno le guste. Y yo estoy haciendo lo que me gusta”.

¿Los desafíos de ahora en más? “Seguir la visión del proyecto y de la empresa que sería superarnos constantemente, aprender de los errores; de esa manera acortar el camino a futuros proyectos y futuros productores, aprovechar los altos valores productivos que tiene este valle. Tal vez suene un poco ambicioso pero creo que a mediano a corto plazo deberíamos ser nuevamente el granero del mundo. Creo que estamos por el camino correcto: al menos es lo que veo trabajando y produciendo desde Conesa”.

En toda la charla Cristian Muñoz puso en valor superlativo el trabajo del ingeniero agronómo conesino Roberto Gutiérrez, quien forma parte del liderazgo y trabajo día a día en Kaitaco.