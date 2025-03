¡Sorpresa Tiburón!: un video en la Península Valdés sirvió para enseñar sobre una especie escondida

“Es un proceso que puede parecer aburrido”, reconoció Alejo Irigoyen, del Laboratorio de Ecología de Peces. Sin embargo, la rutina tiene sorpresas como éstas, con el tiburón gato pardo que se pudo ver en la Península Valdés.

Doctor en Biología, especialista en tiburones e investigador del “Proyecto Arrecifes” que pertenece al CENPAT (Centro Nacional Patagónico) del Conicet, este joven habló con Diario RÍO NEGRO sobre las repercusiones que generó el video que compartieron en redes sociales hace unos días. A plena luz del día y cerca de la costa de Puerto Madryn, todavía en temporada de verano, se pudo ver y registrar a un ejemplar de tiburón gato pardo, que apareció entre decenas de cangrejos que circulaban por el fondo, en una de las estaciones de video fijas, con caballa como cebo, que el equipo de profesionales tiene repartidas para estudiar la presencia y abundancia de peces en determinados hábitat y lugares.

Un tiburón gato pardo en la Península Valdés | Equilibrio en el ecosistema

Conocedor de la mezcla de sensaciones que genera esta especie, entre miedo y sorpresa, el experto valoró que este video viral sirviera para conocer más acerca del ecosistema que rodea a la costa patagónica.

“Todo el tiempo la gente se sorprende de que en nuestro mar haya tiburones, son ‘actores ocultos’, pero como en casi todos los mares, nuestro mar es rico en muchas especies y también en tiburones. Como no se ven, la gente asume que no están, pero son parte de nuestro ecosistema maltratado por la sobrepesca y también ellos reciben el maltrato que genera el temor. Pero no es para asustarse, nosotros vivimos buceando hace más de 20 años y no los vemos nunca cara a cara, eso es prueba de que nos evitan a los humanos”.

Un tiburón gato pardo en la Península Valdés | Riqueza en especies

Según repasó Alejo, junto con el tiburón gato pardo, que es el que puede alcanzar el mayor tamaño, se encuentra también el cazón, algunas especies de mantarrayas, tiburones más pequeños como el gatuzo, entre otras, más que nada en las zonas costeras. “No es una señal para alarmarse, ya que en general nos evitan. Por el contrario, es importante su presencia, ya que tiene un rol clave en nuestro ecosistema y contribuye al equilibrio del mismo”, concluyó Irigoyen.

Para aquellas ocasiones eventuales en las que los bañistas puedan llegar a encontrarse con algún ejemplar de estos, el profesional recordó una regla básica para cualquier tipo de especie silvestre: “No intervenir, no tocar. Las únicas ocasiones en las que se los puede ver en la costa es cuando están moribundos así que con mayor razón aún, evitar el contacto”, ratificó, sumado a la importancia de dar aviso a las autoridades correspondientes.