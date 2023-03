Suspenden las clases en la escuela 71 de Bariloche por pérdida de gas

Las clases en la escuela 71 del barrio Ñireco estarán suspendidas, en principio, hoy y mañana por una revisión de los aparatos de gas. Así lo informaron desde el Consejo Escolar.

“Hacía tiempo que veníamos haciendo reclamos por el olor a gas. Y anoche, me avisaron desde el Consejo, que Camuzzi retiró el medidor”, explicó Marcela Obregón, la directora de la escuela 71 que tiene una matrícula de 520 alumnos.

El olor provenía de un aula y la cocina. Hasta ahora, esta situación no había llamado tanto la atención porque no se prendían los calefactores y las ventanas permanecían abiertas.

Andrea Roncatti, delegada de Salud de Unter Zona Andina, explicó que ayer recorrió las instalaciones del colegio tras la denuncia por parte de una madre. “Me dijo que su hija volvía del colegio con dolor de cabeza por el olor a gas. Fui hasta el establecimiento, hablé con el equipo directivo y me mostró una cantidad de notas presentadas en el último tiempo, ante el Consejo Provincial, haciendo los reclamos”, dijo.

Durante la recorrida, Roncatti detectó que el aula de donde proviene el olor a gas estaba vacía y dos grados permanecían en un mismo espacio. “Estábamos juntando a los chicos en otra aula. La primera medida fue que no usaran esa aula”, mencionó Obregón.

Camuzzi retiró el medidor. Foto: gentileza

A la salida del colegio, Roncatti se reunió con un grupo de padres que estaba al tanto de los inconvenientes. Resolvieron hacer la denuncia a Camuzzi. “Lo llamativo es que Camuzzi no te saca el medidor preventivamente para analizar el estado de los artefactos. Lo extrae si hay pérdida. Y hasta no reparar la pérdida no se hace la prueba de hermeticidad y no se habilita el gas de nuevo”, señaló Roncatti y consideró que “si el Consejo hubiera llevado adelante tareas de mantenimiento, esto no pasaba”.

Este diario intentó comunicarse, sin éxito, con la delegada del Consejo Escolar de la Zona Andina, Beatriz Alarcón.