Preocupa una muerte por hantavirus y la aparición de roedores en una escuela de Bariloche

A pocos días de la muerte de la docente Ana Natalia Araya por hantavirus y del hallazgo de roedores en la escuela 185, dirigentes de la Unter recorrieron varios establecimientos educativos.

En primer lugar, se reunieron con el equipo directivo y docentes de la escuela 185, ubicada en la calle Beschedt 849. “La idea fue compartir las preocupaciones y las condiciones en que hoy están enseñando y aprendiendo frente a la emergencia que se encuentran atravesando. El panorama se complejizó ante el fallecimiento por hantavirus de una docente del Jardín Maternal Comunitario 33 del barrio El Frutillar», indicaron desde el sindicato.

En la reunión, plantearon que, desde el inicio del ciclo lectivo, se informó a los inspectores de Mantenimiento Escolar respecto a mochilas rotas en los baños, pérdidas de agua en los mingitorios, necesidad de arreglos en los patios antes de que lleguen las lluvias y pérdida de gas en el aula lindera al laboratorio, entre otros.

La semana pasada, los directivos informaron sobre la presencia de roedores en la cocina y en la dirección. Por esa razón, decidieron suspender las clases en el turno mañana el último jueves.

Los dirigentes de la Unter también se reunieron con familiares de alumnos de la escuela 185 «preocupados por las condiciones a las que están expuestos los niños«.

También recorrieron la escuela rionegrina 20, contigua a la 185. «El director nos relató que, ante la necesidad de pintar el colegio solicitaron pintura y en febrero, un grupo de profesores pintaron las aulas», manifestaron.

Ante la aparición de roedores en la escuela 185, solicitaron que vuelva a fumigarse. En el encuentro con referentes de la Unter, las autoridades de la escuela secundaria destacaron «vidrios rotos desde el año pasado, pérdida de gas de la cocina, un solo baño para docentes (el que utilizan es para personas con discapacidad y tiene la mochila rota), el no funcionamiento del timbre y portero eléctrico, faltante de alacenas y ficheros de archivo». Dijeron estar esperando un contenedor para sacar «cosas en desuso».

También se visitó la escuela primaria 273, lindante con la 185. «La directora nos dijo que siempre están en comunicación con la escuela y, a veces, realizan reclamos o pedidos en forma conjunta. Tiempo atrás, pidieron que corten el cerco que las separa porque se ha hecho muy grande y también puede atraer a roedores para que aniden allí», comentaron desde el gremio.

Entre los “reclamos históricos”, mencionaron la accesibilidad al uso del patio externo, el recambio de las mallas protectoras de los calefactores, la reparación del termotanque, la necesidad de iluminar los oscuros pasillos que conducen a las aulas de los más pequeños, el retiro de hierros que están en el patio y el apeo de pinos.

Qué dicen desde el Consejo Escolar

La delegada del Consejo Escolar de la Zona Andina, Beatriz Alarcón, explicó que ante la denuncia por la presencia de roedores, concurrieron a la escuela 185 ese mismo jueves por la mañana.

“Se suspendieron las clases para revisar cebos y pegatinas. Se fumigó nuevamente. Gracias a esa revisión, el turno tarde tuvo clases”, señaló la delegada en diálogo con RÍO NEGRO.

Mencionó que, esa misma mañana, los empleados del Consejo Escolar sacaron “basura de todo tipo y mugre que tenían acumulada en el colegio. Sacamos un contenedor”.

“Nos llamó la atención que no hubo inconvenientes en ninguna de las escuelas de los alrededores. Fuimos aunque no nos llamaron. No tuvimos reclamos”, manifestó Alarcón, al tiempo que insistió en la necesidad de no acumular basura.

Recalcó que se hicieron trabajos de fumigación preventivos en el jardín 33, tras la muerte de la docente, aunque “se sabía, por el informe de Salud Pública, que no se contagió hantavirus en la institución”. Dijo que el lunes el jardín permaneció cerrado por duelo y el martes, los porteros procedieron a hacer una nueva limpieza.

“Salud Pública llevó a cabo una reunión con los padres para informar los pasos a seguir y explicaron que el aislamiento de los compañeros de la docente obedeció a que habían compartido mate”, dijo Alarcón.