Taxis & Uber: En Neuquén buscan bloquear el viaje contratado por las aplicaciones con fuertes multas

Los taxistas exigieron mayor poder de policía y multas más severas para que los viajes por aplicaciones no se realicen en Neuquén (foto Cecilia Maletti)

El municipio impulsa la sanción de una ordenanza de taxis para desalentar la contratación de vehículos a través de las aplicaciones del celular, con multas que podrían superar el 1.5 millón de pesos si el conductor contactado no tiene licencia, realiza el viaje por despacho de apps o si no realiza el viaje según el reloj.

La iniciativa se envió al Deliberante esta semana y se pondrá en discusión el lunes en la comisión de Servicios Públicos, dominada por el oficialismo. En esa comisión ya ingresaron varios proyectos de los peones de taxis, en las que, entre otras demandas, solicitaron flexibilizar las exigencias respecto a la antigüedad de los vehículos, acortar los tiempos de actualización de tarifas y establecer nuevos parámetros para fijar el cuadro tarifario.

La ordenanza de taxis prevé dos actualizaciones al año: en mayo y en noviembre. Desde 2023, se autorizaron dos incrementos tarifarios extraordinarios y el último se aplicó en enero con incrementos en los viajes que tuvo en cuenta las subas del combustible, repuestos y accesorios.

Pero una de las exigencias de actuación y de poder de policía planteado a la comuna por parte de licenciatarios y los choferes de taxis son los vehículos particulares que llevan viajes contratados mediante aplicaciones, que fijan valores del viaje por sistema de dumping y llevan pasajeros por un tercio o la mitad del valor del viaje.

En el último semestre, hubo 35 secuestros de autos y contravenciones a los conductores que llevaban pasajeros sin habilitación en la ciudad de Neuquén, se informó. La cifra también alcanza a taxistas con licencia habilitante (que también son contactados por medio de aplicaciones) que pautan viajes por fuera de lo que marca el reloj, lo que es considerado competencia desleal.

Desde Transporte del municipio capitalino se indicó que remitieron a los concejales un proyecto de ordenanza en el que se fijan valores que oscilan entre 15.000 a 30.000 módulos al conductor de un vehículo contratado para viajes que no cuente con la licencia habilitante y que reciba viajes por despacho de las aplicaciones móviles.

Se viene la actualización de la bajada de bandera cada 3 ó 4 meses (foto Cecilia Maletti)

Los conductores que hacen viajes con licencia vencida, tendrán sanciones de 5 a 10.000 módulos y los que realicen viajes contratados sin ser licenciatarios, de 10.000 a 20.000 módulos.

En caso de reincidencia, se duplicará la multa. En todos los operativos practicados, cuando se encuentra un vehículo en infracción, se le retira el auto del conductor y se le cobra no solo el acarreo sino los días de estadía bajo secuestro. Las actuaciones y pagos se realizan en el Tribunal de Faltas de la ciudad.

El módulo se fijó para este trimestre en 25% de la nafta súper, mientras que en la segunda mitad del año, será de 50% del litro de combustible.

«Proponemos la sanción de hasta 1.5 millones de pesos por transportar clientes sin estar habilitado para desalentar el uso del servicio alternativo, de prestaciones no reguladas como el taxi y el remisse», dijo el subsecretario de Transporte de la comuna. Destacó que el servicio regulado cuenta con revisiones continuas, con sistema de ubicación satelital, seguros, cámaras en busca de seguridad y el control de las exigencias del servicio.

Actualización tarifaria cada 4 meses

Otra iniciativa vinculada al sector es el proyecto que busca la actualización de la tarifa en abril, agosto y diciembre. Los licenciatarios y peones de taxis, buscaban que fuese cada 3 meses. Es parte de la discusión que se plantea a partir de la semana entrante en el Concejo Deliberante.

Actualmente, la tarifa es de 936 pesos la bajada de bandera en el servicio diurno, con un 10% de recargo en el viaje cada 300 metros; más un valor similar por la espera. A partir del martes se inicia un periodo de evaluación de costos para la modificación de los taxímetros.