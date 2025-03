Hallaron un mosquito transmisor de dengue en San Antonio: hay temor por la situación en Bahía Blanca

Un vecino de San Antonio alertó a las autoridades sanitarias sobre la presencia de «un mosquito extraño» en el patio de su casa. Al llegar al lugar, los especialistas comprobaron que se trataba del Aedes Aegypti transmisor del dengue.

Es la cuarta vez que se encuentra el insecto en la localidad. Los hallazgos siempre ocurren en marzo.

Arnoldo Calabró, supervisor de Salud Ambiental de San Antonio, confirmó que el operativo se produjo en el patio de una casa de la calle Brown el miércoles pasado: «Al vecino le llamó la atención ‘las pintitas’ del mosquito porque era distinto al que solemos ver acá. No solo encontramos el mosquito sino todo el ciclo completo en el patio: huevo, larva, pupa y adulto«.

El foco, describió Calabró, es «clave para saber si se diseminó o no. Como no hay virus en circulación, solo tenemos el vector, se trata de eliminar los criaderos de vectores para que no proliferen«. De esta forma, un equipo integrado por veterinarios y agentes sanitarios de Epidemiología y Salud Ambiental inició el trabajo de visitar casa por casa en un radio de 150 metros.

«Si nos dejan entrar, evaluamos si hay larvas o proliferación de mosquitos porque ponen huevos y se multiplican en objetos artificiales que tienen borde y juntan agua. Si no nos dejan entrar, dejamos folletos con indicaciones», explicó. Las botellas, por ejemplo, mencionó, deben darse vuelta para que no junten agua, hay que limpiar las «plantas enraizadas», sacar los porta macetas o ponerles arena para que no junten agua.

La importancia de encontrar los reservorios

«El año pasado cuando nos llamaron por el vector en la costa nunca pudimos encontrar los reservorios; en este caso, por suerte, encontramos todo. Puede ser que solo quede ahí», mencionó Calabró y recordó que los casos de dengue en San Antonio nunca fueron «autóctonos»; «siempre externos».

De todos modos, Calabró aseguró que tras el temporal en Bahía Blanca «se darán más casos». «Con todo esto, los mosquitos van a eclosionar. Y cada vez que aparecen casos en San Antonio se da en marzo, no en enero«.

Marcos Arezo, jefe del Departamento de Zoonosis y Vectores que depende del Ministerio de Salud de Río Negro, recalcó que el trabajo empiezan con el programa de vigilancia. «Venimos trabajando en prevención, pero es fundamental la participación de la comunidad y el municipio. Porque todos son parte de la solución», planteó y agregó que «lo que pedimos a los municipios es que tengan operadores capacitados que puedan colaborar con la vigilancia y con los operativos que se desprenden de cada hallazgo. Esas manzanas involucradas alrededor de la vivienda hay que revisarlas una por una para ver los recipientes«, indicó Arezo.

A partir de la detección de un criadero, se determina el área de control: el mosquito vuela entre 100 a 200 metros; de modo que, en ese radio de vuelo, se estima que puede haber establecido nuevos criaderos.

Solución simple, pero no se implementan las medidas de prevención

«La solución para evitar los criaderos es relativamente sencilla aunque es difícil que la gente lo implemente. Este mosquito se cría en recipientes con agua que tienen borde. De modo que hay que tapar los tanques de agua y los pozos ciegos y dar vuelta los baldes y las botellas para que no junten agua», especificó.

También recomendó «neutraliza» lo que se pueda con arena, como platitos o macetas. Y mantener las piletas con cloro. «En este caso, el mosquito se encontró en un bebedero de agua de animales. Si el agua se arroja al suelo se muere la larva. No hay que tirarla a otro lugar con agua como el inodoro porque, en ese caso, siembra por otro lado. Hay que tirarlo a la tierra«, advirtió Arezo.

Y recalcó: «Esto llega de a poco y se instala; cuando se instala, se dispersa. Hay que intentar que no se disperse. Es lo que ha pasado en el resto del país; por eso, hay que trabajar con la comunidad en estas recomendaciones».