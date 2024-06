Video | Thelma Fardín en Neuquén: «No hablaba solo por mí, sino por muchas otras»

La actriz Thelma Fardín llegó a Neuquén este viernes, donde realizó su primera charla abierta luego de la condena contra el actor Juan Darthés por abuso sexual cuando era menor de edad. La actividad estaba prevista para las 18, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue.

Desde la Colectiva Feminista La Revuelta y Socorro Violeta, agrupación a cargo del evento, explicaron que la idea era que «nos encontramos para compartir experiencias, para escucharla, para hacerle preguntas, para acompañarnos», bajo el título de «una denuncia que nos enseñó de todo: conversaciones con Thelma Fardín«.

Al iniciar, la actriz destacó la importancia de que «la palabra circule, que hablemos, que nos escuchemos», ya que el saber «lo estamos construyendo todas todo el tiempo».

Sostuvo que no «hubiera sido posible llegar este fallo sin el acompañamiento de abogadas y abogados» desde su denuncia y luego durante el proceso judicial.

Thelma Fardín en Neuquén. Foto: Oscar Livera.

En ese momento, dijo, «me invadió una responsabilidad muy grande, porque me di cuenta que no hablaba solo sino por muchas otras. Tenía que intentar hablar por la mayoría que fuera posible, aquello que no era propio mencionarlo y ponerle palabras«.

«Es tanto o más pesado no decirlo, se alimenta de vos. Me estaba consumiendo la vida, construía vínculos y se me rompían», dijo Fardín y agregó: «En este último año sentí que le gané a ese monstruo interno, que fui ganando un vínculo amoroso de mucho cuidado«.

El conversatorio se realizó en el Aula Magna de la UNCo. Foto: Oscar Livera.

Tras una primera exposición, se dio paso a la ronda de preguntas, donde la actriz respondió durante más de 40 minutos las consultas del público presente en la casa de altos estudios.

Alrededor de las 20 la actividad terminó bajo un fuerte aplauso. «Muchas veces no nos perdonan haber sobrevivido, entonces nunca va a haber ‘una buena víctima’, nunca vamos a estar a la altura para ellos, por eso lo mejor es vivir como se nos canta«, cerró Fardín.

Thelma Fardín en Neuquén: «Había algo muy necesario en que la justicia fuera reparadora»

«Pensé que no era tan importante lo que dijeran los jueces, después de todo lo que había sucedido a nivel social, que fue muy reparador también y muy único. Sin embargo, había algo muy necesario en que la justicia fuera reparadora», señaló Thelma. Indicó que el fallo dictado en Brasil (país al que huyó Darthés) contiene «mucha perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género», dijo esta mañana la actriz, al arribar a la capital neuquina, en un diálogo en el que participó Diario RÍO NEGRO.

«Espero que tenga algo de esperanzador para muchas otras personas que están atravesando situaciones así, sufriendo abuso en este momento, o teniendo que atravesar el sistema judicial, sé lo duro que es», agregó. Consideró que tras la resolución del 10 de junio se generó «una segunda ola expansiva», no equiparable a la conferencia de prensa de aquel 2018 junto a todas las actrices, pero algo se movió.