De la Luna al Pacífico: cómo es el plan de la NASA para traer de vuelta a la tripulación de Artemis II

La misión Artemis II de la NASA ha marcado un hito. Tras completar el histórico sobrevuelo por la cara oculta de la Luna, los cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orion inician hoy la fase final de su viaje. Este regreso no solo cierra una travesía de diez días, sino que valida los sistemas que permitirán la presencia humana permanente en el espacio profundo.

Tras alcanzar la distancia máxima de 406.771 kilómetros de la Tierra (el récord absoluto de la humanidad), la tripulación integrada por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen ya viaja de camino a casa.

El cronograma del retorno: la hoja de ruta hacia el océano

Este martes 7 de abril, la nave inicia su alejamiento paulatino de la Luna. Estos son los desafíos que enfrentarán antes del amerizaje:

Día 8 (Protección contra el Sol): la tripulación se enfocará en protocolos de seguridad ante la radiación solar . Usando suministros de a bordo, construirán refugios temporales dentro de la nave y medirán la exposición cósmica, una prueba vital para futuros viajes a Marte.

la tripulación se enfocará en protocolos de seguridad ante la . Usando suministros de a bordo, construirán refugios temporales dentro de la nave y medirán la exposición cósmica, una prueba vital para futuros viajes a Marte. Día 9 (El cuerpo bajo presión): el equipo empezará a usar prendas de compresión para preparar sus corazones y venas para la gravedad terrestre. Esto evita la intolerancia ortostática (desmayos o mareos) al momento de volver a sentir el peso de sus cuerpos tras días en microgravedad.

el equipo empezará a usar prendas de compresión para preparar sus corazones y venas para la gravedad terrestre. Esto evita la (desmayos o mareos) al momento de volver a sentir el peso de sus cuerpos tras días en microgravedad. Día 10 (El reingreso): el momento de mayor peligro. El escudo térmico de la Orion deberá soportar 1.500 °C al chocar contra la atmósfera a una velocidad de 40.000 km/h. Luego, el despliegue de paracaídas permitirá un descenso seguro en el Océano Pacífico.

El ojo humano: la mejor cámara de la NASA

Uno de los grandes aportes de esta misión fue la observación directa. Según la NASA, la capacidad del ojo humano para detectar matices de textura supera a cualquier robot. Los astronautas registraron detalles inéditos de la cuenca Oriental, un cráter gigante de 930 km que ayuda a entender cómo se formó nuestro Sistema Solar hace 4.000 millones de años.

«Estamos de camino a casa», resumió la astronauta Christina Koch al recuperar el contacto con Houston. Con el éxito de Artemis II, la humanidad demuestra que la tecnología está lista para el próximo gran paso: el descenso humano en el polo sur lunar previsto para 2027.