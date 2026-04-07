Forman cadenas humanas en centrales eléctricas de Irán ante la amenaza de un inminente ataque

Irán intensificó este martes la tensión con Estados Unidos e Israel al desplegar “cadenas humanas” en centrales eléctricas y suspender las comunicaciones directas con Washington, en medio de las negociaciones por un alto el fuego que enfrenta nuevos obstáculos.

La medida fue reportada por medios internacionales y replicada por la Agencia Noticias Argentinas, que detalló el clima de tensión creciente en Medio Oriente. El operativo civil se activó ante la posibilidad de ataques inminentes sobre infraestructura estratégica.

Crece la tensión global con Irán y Estados Unidos en medio de amenazas militares

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, sostuvo en su cuenta de X que “más de 14 millones de orgullosos iraníes» están dispuestos a “sacrificar sus vidas en defensa de Irán”.

Trump amenazó con un ataque masivo este martes.

El mandatario también afirmó: “Yo también he estado, estoy y seguiré estando dedicado a dar mi vida por Irán”. El mensaje fue interpretado como un respaldo político a las acciones de defensa ante una eventual escalada militar.

Señales contradictorias en negociaciones mientras crece la presión internacional

Según el diario The New York Times, Irán interrumpió todas las comunicaciones directas con Estados Unidos e informó a Pakistán que no continuará participando en conversaciones por un alto el fuego.

El medio citó a tres personas familiarizadas con el tema y señaló que la decisión afectó los intentos de alcanzar un acuerdo antes de las 20 de este martes, aunque no implicó una ruptura definitiva del proceso diplomático.

Una de las fuentes indicó que la medida buscó enviar una señal de desaprobación y desafío frente a Washington, en un escenario de creciente presión internacional sobre el gobierno iraní.

Sin embargo, el periódico Tehran Times informó luego que las negociaciones no se habían interrumpido, lo que introduce incertidumbre sobre el estado real de las conversaciones en medio de la escalada.