Tildan de «oportunistas» a los candidatos de Cipolletti que iniciaron su campaña en el basural

Los candidatos de los diferentes bloques políticos de Cipolletti comenzaron la campaña electoral de cara a las elecciones de 2023. Los partidos buscan apoyo en diferentes sectores de la ciudad, algunos recorrieron barrios, otros se reunieron con la Cámara de Comercio de Cipolletti, pero otros fueron al basural para criticar la política mediambiental del gobierno. Esta situación causó malestar en el oficialismo que criticaron el «oportunismo» de los aspirantes al cargo de ejecutivo municipal.



En la ciudad siete agrupaciones políticas participarán de las próximas elecciones municipales y es claro que a pocas semanas de los comicios la situación en la ciudad comienza a agitarse y cada bloque empieza a mostrase en los diferentes sectores populares en busca de obtener los votos de la ciudadanía.

Dos candidatos, de Cambia Río Negro y del frente Vamos con Todos llegaron hasta el basural de Cipolletti para conocer de cerca la problemática que atraviesa el sector, ya que durante los últimos días la ciudad se vio afectado por diferentes focos de incendio.

La secretaría de Servicios Públicos de la municipalidad de Cipolletti, Patricia Fernández, se refirió a la llegada de los candidatos al basural y manifestó “sorprende la presencia de los candidatos en el basural. Como si recién se dieran cuenta que existe un basural en Cipolletti. Nuestro gobierno siempre trabajó en este espacio, se trabaja incluso con los recicladores para que ellos sepan que pueden hacer y que no. En vez de aprovechar el oportunismo de lo que está pasando en la ciudad deberían presentar proyectos y no hacer campañas con esto”.

La funcionaria se refirió a la presencia de la candidata Valeria Lo Cacciato de Cambia Río Negro y el candidato del frente Vamos con Todos, Antonio Barahona.

Hace unos días, la candidata de Cambia Río Negro recorrió el basural municipal y manifestó que “debido a la falta de control y de una política de saneamiento se vienen produciendo focos de incendios que emanan gases tóxicos y altamente contaminantes. No sólo se trata de un tema ambiental sino también de la salud de nuestros vecinos, niños, ancianos y de todos los que respiramos ese humo. Nuestro compromiso es retomar el saneamiento del basural y trabajar fuertemente en políticas ambientales que aborden la temática”.

Por su parte el candidato Antonio Barahona también visitó el basural y expresó que le entristeció esa realidad. Expresó, “sólo si lo ves en primera persona lograrás entender lo que se vive allí, en su total dimensión. Son 60 familias trabajando en el basural, muchas de ellas acompañadas por sus hijas e hijos menores de edad, ya que no tienen con quién dejarlos. Son gente sencilla, abierta al diálogo, pero que fueron dejados de lado. No han sido escuchados. Exponen su salud al no contar con elementos de seguridad personal. También se exponen a la contaminación y deben soportar las inclemencias del clima. Esto no es justo, esto tiene que transformarse. Son seres humanos que necesitan ser respetados y cuidados. Hay otras alternativas, y siendo intendente de la ciudad los acompañaré para que tengan un nuevo comienzo”.

Cómo se encuentra hoy el basural

Desde la secretaría de Servicios Públicos informaron que por el momento tienen el fuego controlado y que no hubo humo durante los últimos días.

A diario están trabajando las máquinas del municipio de Cipolletti para remover el suelo y evitar que el fuego vuelva a avivarse.

También están realizando un convenio para que personal del ejército pueda trabajar con una máquina topadora en el basural. Esperan que la máquina pueda llegar a mediados de abril a colaborar con los trabajos que el municipio viene realizando.

La secretaria, Patricia Fernández aclaró que lamentablemente no hay novedades sobre el proyecto Girsu Alto Valle. “Se está dilatando mucho, en diciembre tenía que haber salido la licitación, pero no salió. Sería muy importante que saliera ya que sería la solución definitiva para el problema”, finalizó.