Tobi Dolezor, el trapero de Dina Huapi que se impone a nivel nacional

Es dinahuapense y con 23 años, se convirtió en uno de los máximos exponentes de la música urbana en Argentina. Tobi Dolezor decidió cortar el vínculo con una de las grandes discográficas para lanzarse como artista independiente, fue invitado a tocar el tema “Valentino” con el cantante Duki en el estadio de Vélez Sarsfield y participó de la grabación de la canción “Cerca de tí”, junto a grandes figuras del trap como Tiago PZK, Rusherking, Bhavi, Seven Kayne y Lit Killah.

Tras varios éxitos, se encuentra en el proceso de creación de Metamorfosis, su próximo trabajo. “Trata de mi evolución como persona y como artista, pero plasmada desde el sonido que también fue evolucionando en todos estos años”, dice.

La carrera de Dolezor se remonta a sus 8 años cuando empezó a tocar la batería. Con el paso del tiempo, sumó canto y guitarra.

De a poco, incursionó en las “batallas” de hip hop que reúne a varios jóvenes en las plazas de Bariloche. “Se llama freestyle y se genera algo así como un debate con rimas entre grupos de jóvenes. Así empecé a interiorizarme del estilo urbano y fui combinado batería, guitarra, hip hop”, cuenta Dolezor.

Lo que sucede en una “batalla” de hip hop, nunca se sabe, admite el joven artista. Los chicos imponen un tema y de este modo, se improvisa el debate.

“En una de las batallas gané una competencia cuyo premio era una grabación en estudios. Ahí me di cuenta de que el freestyle me generaba adrenalina y creatividad, pero me sentía más a gusto en un estudio haciendo mi música”, señala.

En ese entonces, Dolezor tenía 17 años y se concentró en componer y grabar, potenciando el hip hop con el trap. La plataforma You Tube viralizó su trabajo. Dos videos (Pacquiao, en referencia al exboxeador, actor, cantante y político filipino y Blessed) alcanzaron las 100.000 visualizaciones.

“Pacquiao es un rap más agresivo, con más potencia, que dura cuatro minutos y medio. Era una especie de descargo y, hablaba de mi familia y de lo que yo pensaba que podía lograr. Blessed es un agradecimiento a la vida porque llegué a lo que soñaba”, describe.

El despegue a través de You Tube le valió el llamado de una discográfica especializada en trap de Buenos Aires. “You Tube fue fundamental en mi crecimiento. Antes, todos compraban discos en lugares físicos. Hoy en día, los amantes de la música escuchan por Spotify o You Tube y te permite llegar con tu trabajo a lugares impensados”, admite.

Tobi despegó en la música; mientras tanto, terminaba el colegio secundario en Dina Huapi. Foto: gentileza

Su canción “Alcohol” le valió 4 millones de vistas en solo un mes. “Mientras crezco se vuelve difícil la vida, que las miradas no son lo que parecían, que todos esos fekas en la cara mentían. ¿Por qué cada mañana todo se me olvida?”, comienza la letra de la canción.

“Fue un sueño porque era lo que aspiraba. Yo estaba en Bariloche con recursos mínimos y hacía los videos con dos pesos (me ayudaban amigos que tenían una cámara). Decidí no irme de viaje de egresados para pagar las producciones porque sabía que podía llegar. El llamado de esa discográfica fue una demostración de que la energía que le había puesto lo hacía posible”, indica.

Admite que el éxito tan de golpe se volvió abrumador. “Era muy chico y me generaba ansiedad. Nunca había vivido algo así. Estaba feliz”, asegura.

En ese momento, Dolezor alternaba sus viajes a Buenos Aires con el esfuerzo por terminar la secundaria en Dina Huapi.

En 2021 decidió cortar el vínculo con la discográfica y emprender como artista independiente. “Fue un salto al vacío. Tiene sus contras pero también tenés tu libertad y ya no hay bajada de línea”, aclara.

Poco después, llegó la grabación de la canción “Cerca de tí”, junto a artistas como Tiago PZK, Rusherking, Bhavi, Seven Kayne y Lit Killah. “Lo más grande que me tocó fue tocar con Duki el tema Valentino en el estadio Vélez. Un estadio lleno. Fue muy fuerte. Pasé de arrancar en Bariloche a tocar con el máximo exponente del trap de este país”, sostiene.

Siguió la difusión del disco Nube 2.0 en 2022 al que define como un “trap más ambiente” y la unión de muchos géneros. “Me encanta componer sabiendo que después, voy a tocarlo en vivo. Las letras dependen de lo que quiera transmitir. Es algo que sale de mí y quiero que la gente se sienta identificada”, reconoce.

Sabe que hoy su música atrae principalmente a los jóvenes, pero aspira a desdibujar el rango de edades. “Quiero que simplemente sea música”, confía.