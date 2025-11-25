Huinganco 2026: la agenda de verano completa, desde la Fiesta del Mote y la Tradición hasta el deporte aventura 

Huinganco ya tiene fecha para sus principales eventos de la temporada de verano 2026. Las propuestas comenzarán en enero con la Fiesta del Mote y la Tradición, en febrero seguirá el Rally del Viento a los Andes y en marzo llegará el Desafío Move Huinganco. La presentación de la agenda completa fue realizada por autoridades provinciales y municipales, junto a referentes del sector.

Durante el lanzamiento, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó el valor de la articulación entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo turístico en la provincia. La funcionaria subrayó que la realización de estos eventos deportivos y culturales genera un impacto significativo en las economías locales del interior neuquino.

Verano 2026: deportes, gastronomía y cultura en la agenda

La Fiesta del Mote y la Tradición, uno de los encuentros más emblemáticos de la región, se realizará del 2 al 4 de enero, según confirmó el intendente de Huinganco, Luis Sepúlveda. Este evento incluirá gastronomía típica, exhibición de artesanías y espectáculos musicales que buscan realzar la identidad cultural del norte neuquino. El mandatario local enfatizó su relevancia como inicio del calendario de celebraciones provinciales.

Otra de las actividades destacadas es la carrera trail de montaña Rally del Viento a los Andes, programada para el 6 al 8 de febrero. La referente de la competencia, Daniela Barrera, explicó que el desafío recorre senderos naturales entre bosques y montañas, conectando pueblos y parajes de la zona. La propuesta, que combina deporte, naturaleza y cultura local, invita a deportistas de todo el país a participar en sus categorías recreativas y avanzadas.

Las autoridades presentaron la temporada de verano 2026 en Huinganco. (Foto: gentileza)

Finalmente, llegará el Desafío Move Huinganco, organizado por Vista Energy, tendrá lugar del 13 al 15 de marzo de 2026. Esta experiencia de tres días combinará ciclismo de 75 kilómetros y cross trail de 25 kilómetros con ofertas gastronómicas, alojamiento tipo glamping y recorridos por los paisajes del Alto Neuquén. Matías Weissel, director de Operaciones de Vista Energy, señaló que la iniciativa surgió como parte de un programa de bienestar y encontró en Huinganco el «escenario ideal».

El intendente Sepúlveda agradeció el acompañamiento de la empresa Vista Energy y resaltó que estos eventos no solo se enfocan en lo deportivo y cultural, sino también en el desarrollo gastronómico y productivo del municipio. «Somos un municipio que produce y que quiere seguir creciendo, acompañando cada una de estas iniciativas«, afirmó el jefe comunal, destacando la declaración de interés municipal de las actividades.