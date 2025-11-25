Extendieron la alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro para este miércoles: las zonas afectadas

Se extendió hasta este miércoles la alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Según precisó el organismo nacional, se esperan tormentas acompañadas de «actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos». Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, aproximadamente.

Mapa de alertas del SMN para este miércoles 26 de noviembre.

Desde el SMN precisaron que las zonas afectadas por fuertes tormentas en Río Negro durante la tarde son:

Conesa.

Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.

Mientras tanto, las áreas que están bajo alerta desde horas de la tarde hasta la noche en la provincia rionegrina son:

General Roca.

Este de El Cuy.

Avellaneda.

Pichi Mahuida.

Por su parte, en Neuquén se pronosticaron fuertes tormentas desde horas de la tarde hasta la noche en:

Confluencia.

Este y oeste de Añelo .

. Este y oeste de Pehuenches .

. Picún Leufú.

Este de Loncopué .

. Este de Picunches .

. Este de Ñorquín .

. Sur de Chos Malal .

. Sur de Minas.



Qué pasa con las tormentas este martes en el Alto Valle

Según indicó el SMN, en el Alto Valle para esta noche hay entre 40 y 70% de probabilidades de que se registren fuertes tormentas, que acompañaran las altas temperaturas que se sintieron desde Neuquén capital a General Roca.

En Neuquén y Río Negro hay localidades bajo alerta por tormentas este martes desde la tarde hasta la noche.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) publicó el mapa de cómo avanzan las precipitaciones en el norte de la Patagonia, las cuales -por el momento- no arribaron al Alto Valle.