Extendieron la alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro para este miércoles: las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, posible granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se extendió hasta este miércoles la alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.
Según precisó el organismo nacional, se esperan tormentas acompañadas de «actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos». Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, aproximadamente.
Desde el SMN precisaron que las zonas afectadas por fuertes tormentas en Río Negro durante la tarde son:
- Conesa.
- Adolfo Alsina.
- Meseta de San Antonio.
- Valcheta.
Mientras tanto, las áreas que están bajo alerta desde horas de la tarde hasta la noche en la provincia rionegrina son:
- General Roca.
- Este de El Cuy.
- Avellaneda.
- Pichi Mahuida.
Por su parte, en Neuquén se pronosticaron fuertes tormentas desde horas de la tarde hasta la noche en:
- Confluencia.
- Este y oeste de Añelo.
- Este y oeste de Pehuenches.
- Picún Leufú.
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Este de Ñorquín.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
Qué pasa con las tormentas este martes en el Alto Valle
Según indicó el SMN, en el Alto Valle para esta noche hay entre 40 y 70% de probabilidades de que se registren fuertes tormentas, que acompañaran las altas temperaturas que se sintieron desde Neuquén capital a General Roca.
Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) publicó el mapa de cómo avanzan las precipitaciones en el norte de la Patagonia, las cuales -por el momento- no arribaron al Alto Valle.
Comentarios