Tormenta de Santa Rosa: Neuquén y Río Negro bajo alerta, ¿a qué hora se esperan las ráfagas más fuertes?

Con el cierre de agosto, Neuquén y Río Negro se preparan para la tradicional tormenta de Santa Rosa, que este año llega acompañada de un fenómeno de ciclogénesis capaz de intensificar las precipitaciones y el viento. ¿A qué hora se esperan las ráfagas más fuertes?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la información de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), durante este sábado 30 de agosto se esperan lluvias y chaparrones aislados durante gran parte del día, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 58 km/h, especialmente en las horas de tarde y primeras horas de la noche, cuando se prevé el pico de intensidad del fenómeno.

En Neuquén, las temperaturas oscilarán entre 5 °C y 21 °C, mientras que en Río Negro se esperan mínimas de 4 °C y máximas de 21 °C. La combinación de aire cálido y húmedo con un frente frío será la responsable de la inestabilidad, que este año podría figurar entre las más intensas de los últimos tiempos.

Tras el paso de la tormenta, se prevé un gradual descenso de las precipitaciones y un aumento de la presión atmosférica, aunque el domingo continuará el cielo cubierto con viento sostenido en ambas provincias.

Recomendaciones para enfrentar la tormenta de Santa Rosa

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el Ministerio de Seguridad emitió una serie de recomendaciones para proteger a la población: