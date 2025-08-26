¿Se adelanta la primavera?: sube la temperatura y supera los 20°C, el tiempo de este martes en el Alto Valle

Se siente la primavera en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. El fin de semana frío y con fuerte temporal de viento quedó atrás, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada de martes con cielo despejado y una temperatura máxima que podría alcanzar los 22 °C. ¡Mirá acá el detalle del clima!.

Los días primaverales se van instalando de a poco en la región. El lunes ya se sintió una leve mejoría, pero este martes el alivio es total ya que deja atrás totalmente el clima frío y anticipa una jornada con temperaturas mucho más templadas.

El pronóstico indica un día con cielo mayormente despejado y poco viento, lo que permitirá que la temperatura máxima alcance entre los 22°C y 23°C.

Si bien la mañana se mantuvo fresca con mínimas que rondaron los 5°C y heladas débiles en zonas rurales, el sol se impondrá a partir del mediodía.

Detalle del tiempo de este martes en el Alto Valle

En Neuquén capital se espera una mañana con 6°C, hacia la tarde la misma ascenderá hasta los 21° y recién por la noche habrá un descenso que se mantendrá en los 16°C. El viento se mantendrá con velocidades leves de hasta 22 km/h.

En Roca la situación será similar con Temp. Máx 22° y Temp. Mín 6°. Además se aclaró que el viento ingresará desde el oeste y por la tarde desde el este, pero al igual que en Neuquén, las ráfagas se mantendrán leve.