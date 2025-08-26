Hasta cuándo seguirán los «días primaverales» en el Alto Valle: el cambio vendrá con lluvias, tormentas y viento

En el Alto Valle, se pronostican condiciones del «tiempo primaverales». Hasta cuándo seguirán estas temperaturas, según anticipó la AIC. El cambio vendrá con lluvias, tormentas y viento en Neuquén y Río Negro.

Hasta el jueves, en Villa Regina, Roca y Neuquén predominarán las buenas condiciones, con una máxima el jueves que rondará los 25°C.

Desde el viernes y acentuándose el sábado, habrá un marcado descenso de la temperatura con jornadas inestables y una máxima que rondará los 10°C en toda la zona del Alto valle de Río Negro y Neuquén.

«Tardes cálidas» en el Alto Valle y el fin de los días primaverales

Según el pronóstico extendido de la AIC del martes 26 al domingo 31 de agosto, se espera «un tiempo bueno soleado y calmo». Además, un ascenso de la temperatura con «tardes cálidas en los Valles, Meseta y la Costa».

Indicaron que se mantienen las condiciones en las próximas jornadas con «días de primavera».

Pero se anticipó «frio polar hacia el fin de semana» con períodos inestables con tormentas y lluvias. Además de nevadas débiles en cordillera, neviscas en región sur rionegrina, y vientos del sur sudeste»