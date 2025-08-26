Hasta cuándo seguirán los «días primaverales» en el Alto Valle: el cambio vendrá con lluvias, tormentas y viento
Según el pronóstico extendido de la AIC habrá una primavera anticipada con máximas que alcanzarán los 25°C en Neuquén y Río Negro. Pero luego se revertirá.
En el Alto Valle, se pronostican condiciones del «tiempo primaverales». Hasta cuándo seguirán estas temperaturas, según anticipó la AIC. El cambio vendrá con lluvias, tormentas y viento en Neuquén y Río Negro.
Hasta el jueves, en Villa Regina, Roca y Neuquén predominarán las buenas condiciones, con una máxima el jueves que rondará los 25°C.
Desde el viernes y acentuándose el sábado, habrá un marcado descenso de la temperatura con jornadas inestables y una máxima que rondará los 10°C en toda la zona del Alto valle de Río Negro y Neuquén.
«Tardes cálidas» en el Alto Valle y el fin de los días primaverales
Según el pronóstico extendido de la AIC del martes 26 al domingo 31 de agosto, se espera «un tiempo bueno soleado y calmo». Además, un ascenso de la temperatura con «tardes cálidas en los Valles, Meseta y la Costa».
Indicaron que se mantienen las condiciones en las próximas jornadas con «días de primavera».
Pero se anticipó «frio polar hacia el fin de semana» con períodos inestables con tormentas y lluvias. Además de nevadas débiles en cordillera, neviscas en región sur rionegrina, y vientos del sur sudeste»
