Tormenta, lluvia, granizo y viento: el combo de alertas que afecta a Neuquén, Río Negro y 14 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas que afectarán durante toda la jornada de este martes a varias provincias de la Argentina. Este fenómeno se fusionó con un cambio de aire que potenció la inestabilidad climática provocando la aparición de lluvias intensas, tormentas eléctricas, vientos fuertes y hasta posibilidad de granizo.

El fuerte temporal alcanzará a un total de 16 provincias, tres de ellas se ubican en la Patagonia: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Las alertas que impactarán en Argentina

Sobre la tormenta, el organismo lanzó alertas, amarilla y naranja. La misma alcanzará principalmente la región norte de la Argentina. Detalló que se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes; y las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.

En cuanto a las lluvias, estas caerán de forma persistentes en una parte cordillerana de la Patagonia y algunas serán localmente fuertes. «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local», precisó el SMN.

Por último y en relación al viento, se informó que el temporal impactará principalmente en las áreas del sur del país. Ingresarán vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar o superar los 90 km/h.

Las provincias bajo alerta

El SMN compartió el mapa con el detalle de las provincias afectadas y así se pudo determinar que será una jornada complicada para: