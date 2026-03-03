Tormenta, lluvia, granizo y viento: el combo de alertas que afecta a Neuquén, Río Negro y 14 provincias
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó varias alertas y resaltó que el temporal afectará gran parte del país. Mirá el detalle del tiempo para este martes 3 de marzo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas que afectarán durante toda la jornada de este martes a varias provincias de la Argentina. Este fenómeno se fusionó con un cambio de aire que potenció la inestabilidad climática provocando la aparición de lluvias intensas, tormentas eléctricas, vientos fuertes y hasta posibilidad de granizo.
El fuerte temporal alcanzará a un total de 16 provincias, tres de ellas se ubican en la Patagonia: Neuquén, Río Negro y Chubut.
Las alertas que impactarán en Argentina
Sobre la tormenta, el organismo lanzó alertas, amarilla y naranja. La misma alcanzará principalmente la región norte de la Argentina. Detalló que se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes; y las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.
En cuanto a las lluvias, estas caerán de forma persistentes en una parte cordillerana de la Patagonia y algunas serán localmente fuertes. «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local», precisó el SMN.
Por último y en relación al viento, se informó que el temporal impactará principalmente en las áreas del sur del país. Ingresarán vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar o superar los 90 km/h.
Las provincias bajo alerta
El SMN compartió el mapa con el detalle de las provincias afectadas y así se pudo determinar que será una jornada complicada para:
- Jujuy: alerta por tormenta
- Salta: alerta por tormenta
- Catamarca: alerta por tormenta
- Tucumán: alerta por tormenta
- Santiago del Estero: alerta por tormenta
- Formosa: alerta por tormenta
- Chaco: alerta por tormenta
- Corrientes: alerta por tormenta
- Entre Ríos: alerta por tormenta
- Santa Fe: alerta por tormenta
- Córdoba: alerta por tormenta
- La Rioja: alerta por tormenta
- San Luis: alerta por tormenta
- Neuquén: alerta por viento y lluvia. El temporal impactará la región de Los Lagos.
- Río Negro: alerta por viento y lluvia. El temporal alcanzará la región de Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, Oeste de El Cuy, Veinticinco de Mayo y Bariloche.
- Chubut: alerta por viento y lluvia
