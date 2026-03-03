¿A qué hora llega el viento? el pronóstico de fuertes ráfagas para este martes en el Alto Valle

El clima en el inicio de marzo no da respiro. Este martes, los habitantes de Neuquén y Río Negro sintieron el primer «pantallazo» otoñal con una madrugada notablemente fresca.

Sin embargo, la atención de la jornada está puesta en el comportamiento del viento, que tras una breve tregua matutina, volverá a ganar fuerza hacia el cierre del día.

Con una temperatura máxima que alcanzará los 26°C, el martes se presenta como un día de transición. El sol tendrá una presencia intermitente bajo un cielo ligeramente nublado, permitiendo un ascenso térmico ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se aprovechen antes del atardecer.

Cronograma del viento: ¿A qué hora sopla más fuerte?

Para quienes deben circular por las rutas o realizar tareas en el exterior, el cronograma de ráfagas para hoy es el siguiente:

Mañana y Tarde: se espera una situación de relativa calma. El viento será leve a moderado, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, permitiendo una jornada estable.

se espera una situación de relativa calma. El viento será leve a moderado, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, permitiendo una jornada estable. Tarde-Noche (El pico): a partir de las 19:00, el viento del sudoeste comenzará a incrementarse. Según el SMN, se esperan ráfagas que oscilarán entre los 42 y 57 km/h.

Esta intensidad se mantendrá durante las últimas horas del martes y las primeras de la madrugada del miércoles, afectando principalmente la visibilidad en zonas de meseta y áreas descampadas.