Alerta por vientos, tormentas y granizo en Neuquén, Río Negro, Chubut y cinco pronvicias más este domingo 1 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas críticas para este domingo 1 de marzo. Mientras la cordillera de Neuquén y Río Negro enfrenta lluvias y vientos extremos, el centro del país se prepara para tormentas y ráfagas que superarán los 90 km/h.
Marzo arranca con una situación meteorológica de alta complejidad en Argentina. Un sistema de baja presión está provocando un temporal de lluvia y viento en la Patagonia, mientras que una masa de aire inestable genera tormentas en la zona central.
El mapa de alertas del SMN cubre hoy a 8 provincias, con el foco puesto en la cordillera rionegrina y neuquina.
Alerta Naranja: la situación en la cordillera de Neuquén y Río Negro
El nivel naranja indica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad y el medio ambiente.
En Neuquén y Río Negro (Cordillera) se esperan lluvias intensas y persistentes, con acumulados que podrían generar crecidas de arroyos. A esto se le suma una alerta por vientos fuertes del sector oeste con ráfagas violentas.
Alerta Amarilla: tormentas y viento para este domingo, el detalle
El resto del país también sentirá el impacto del cambio de tiempo:
- Río Negro (Costa y Valle Medio): Se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica y ocasional caída de granizo hacia la tarde-noche.
- Neuquén (Valles y Meseta): Alerta por viento fuerte con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
- Mendoza: Alerta por tormentas que podrían ser severas de forma puntual.
- San Luis, La Rioja, Córdoba y Chubut (Cordillera): Estas cuatro provincias están bajo vigilancia por vientos intensos, con ráfagas que dificultarán la visibilidad por polvo en suspensión.
- Santa Cruz: Alerta amarilla por lluvias persistentes durante gran parte de la jornada.
