Alerta por vientos, tormentas y granizo en Neuquén, Río Negro, Chubut y cinco pronvicias más este domingo 1 de marzo

Marzo arranca con una situación meteorológica de alta complejidad en Argentina. Un sistema de baja presión está provocando un temporal de lluvia y viento en la Patagonia, mientras que una masa de aire inestable genera tormentas en la zona central.

El mapa de alertas del SMN cubre hoy a 8 provincias, con el foco puesto en la cordillera rionegrina y neuquina.

Alerta Naranja: la situación en la cordillera de Neuquén y Río Negro

El nivel naranja indica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad y el medio ambiente.

En Neuquén y Río Negro (Cordillera) se esperan lluvias intensas y persistentes, con acumulados que podrían generar crecidas de arroyos. A esto se le suma una alerta por vientos fuertes del sector oeste con ráfagas violentas.

Alerta Amarilla: tormentas y viento para este domingo, el detalle

El resto del país también sentirá el impacto del cambio de tiempo: