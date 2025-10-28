Tormenta, viento y granizo: las alertas de este martes que complican a tres provincias, dos de ellas en la Patagonia

Tormenta, viento y granizo, las alertas de este martes que complican a dos provincias de la Patagonia y Misiones

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó dos alertas amarillas para este martes 28 de octubre. Según lo pronosticado, se espera una jornada complicada para al menos tres provincias de Argentina ya que el clima combinará tormenta, viento y hasta granizo. Mirá el detalle del pronóstico.

Pronóstico del tiempo: el detalle de las alertas

El organismo nacional informó que el viento afectará, principalmente, a las provincias patagónicas de Chubut y Santa Cruz. Se prevé vientos del sector norte con velocidades entre los 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

En tanto por la tormenta, esta alcanzará a la provincia de Misiones. El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes.

«Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 90 km/h», informó el Servicio Meteorológico Nacional y agregó: «Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual».