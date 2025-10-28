Regresó el frío polar al Alto Valle y en plena primavera: martes con máximas de 19°C y viento con ráfagas de 60 km/h

El frío polar regresó al Alto Valle y provocó que las temperaturas de hasta 30°C que se registraron la semana pasada, descendieran bruscamente. Desde el fin de semana, las mañanas son más heladas y las personas tuvieron que acudir nuevamente al uso de sus camperas, la jornada este martes no será muy distinta. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo.

Pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Si bien la máxima de este martes se elevará un poco más para abrir paso de nuevo al clima cálido, no será un gran cambio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en el pronóstico que la región del Alto Valle prevé mínimas de 5°C y una máxima de 19°C.

Durante todo el día el cielo se mantendrá despejado y hacia la noche irán apareciendo algunas nubes, aunque por el momento se descartó la probabilidad de lluvia. El punto máximo de la temperatura será durante la franja horaria de la tarde.

Respecto al viento, el organismo detalló que este tendrá velocidades de entre 32 y 41 km/h. En cambio sus ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 60 km/h, sobre todo durante la noche.