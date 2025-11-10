Por las tormentas, cortes en la Ruta 5 y 6 en Rincón de los Sauces: cuál es el camino transitable este lunes

Por las tormentas, hay caminos afectados en Neuquén. En Rincón de los Sauces, hay cortes en las Ruta 5 y 6. Desde las autoridades locales indicaron cuál es el camino donde se puede circular en la localidad este lunes 10 de noviembre. Desde la Dirección Provincial de Vialidad detallaron los sitios intransitables.

Rutas afectadas en Rincón de los Sauces luego de las tormentas

En el sector del arroyo Carranza se produjo ayer una crecida repentina que arrastró al menos tres vehículos. «Defensa Civil, junto al equipo de drone de la Municipalidad, realizó un último relevamiento y se ubicaron los 3 vehículos declarados a una distancia aproximada de 2,5 km. No se registraron otros vehículos en la zona», indicaron desde el Ejecutivo local.

Por el momento el único camino transitable este lunes es la Ruta 6 a Octavio Pico, señalaron a Diario RÍO NEGRO desde Defensa Civil. Están intransitables la Ruta 6 a Puesto Hernández y Ruta 5 a Carranza.

Para informes y consultas, señalaron desde Defensa Civil que los vecinos se pueden comunicar al 2994276111.

Las rutas afectadas en Neuquén por las tormentas

El detalle en Neuquén de las rutas afectadas por las tormentas, que informaron desde la Dirección Provincial de Vialidad este lunes por la mañana:

Empalme R7 y R5, Baden de Carranza: intransitable por acumulación de agua y barro, equipos operando

R6, Puesto Hernández: intransitable. por acumulación de agua y barro. Equipos operando

R7, desde empalme R5 a empalme R40: precaución sectores con barro.

Alerta por tormentas en Neuquén: los peores horarios y zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló las zonas afectadas en Neuquén por la alerta por tormentas este lunes:

Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú: advertencia por tormentas este lunes por la tarde.

Para este lunes, el SMN señaló que en las zonas bajo alerta se pronostican «tormentas, algunas localmente fuertes«.

Además, que «estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm. que pueden ser superados localmente».