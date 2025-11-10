Alerta por tormentas en Neuquén: cómo fue el operativo por los tres vehículos que fueron arrastrados por la crecida de un arroyo

Por las tormentas, hubo una crecida en el arroyo Carranza y tres autos que circulaban sobre la Ruta 5 fueron arrastrados por el agua. El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz comentó que viajaban siete personas en los tres vehículos. Además brindó un panorama sobre las situación en toda la provincia por la alerta que emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Operativo por la crecida del arroyo en la alerta por tormentas

Hubo tres vehículos arrastrados por el agua sobre la Ruta 5, a escasos metros del cruce con la Ruta 7. «Movilizamos recursos de Neuquén capital así como también el que está cubriendo en Tratayén. Se movilizó un móvil de respuesta inmediata con personal sanitario y de respuesta operativa, y así también una ambulancia», comunicó Cruz. Agregó que se unieron a todo el equipo que estaba trabajando en la jurisdicción tanto de Añelo como de Rincón de los Sauces.

«Las siete personas que componían los tres vehículos particulares que fueron llevados por la corriente se encuentras sanas y salvas. Fueron saliendo por sus propios medios y después fueron asistidos por personal sanitario, policial, rescatistas de la secretaria de Emergencias y del ministerio de Seguridad», describió.

Cruz comentó que entre las siete personas que iban había menores de edad en los vehículos.

Amplió que por lo que se pudo saber «esas personas habrían intentado cruzar con el curso de agua vigente». Dijo que en esa zona «bajaba mucho barro en ese momento».

Escuchá a Carlos Cruz sobre lo sucedido por la alerta por tormentas, en RN Radio

Alerta por tormentas en Neuquén: las zonas afectadas

Cruz detalló que las tormentas de estos últimos días provocaron en Neuquén «focos de incendios, anegaciones y roturas de caminos».

Detalló que ayer las localidades más afectadas fueron Mariano Moreno, Bajada del Agrio, Quili Malal y durante la noche Rincón de los Sauces.

El funcionario dijo que seguirán en la provincia «las lluvias y el ingreso de tormentas hasta el martes por la noche. El miércoles empieza a mejorar un poco». Recordó que hoy sigue la alerta por tormentas en algunas zonas de Neuquén.

Las rutas afectadas en Neuquén por las tormentas

El detalle en Neuquén de las rutas afectadas por las tormentas, que informaron desde la Dirección Provincial de Vialidad este lunes por la mañana: