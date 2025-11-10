Extendieron la alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro: los peores horarios con ráfagas este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió la alerta por tormentas para este lunes 10 de noviembre en Neuquén y Río Negro. Por las condiciones del tiempo del domingo hubo anegamientos, calles cortadas y complicaciones para circular en Rincón de los Sauces. Los peores horarios y las zonas afectadas hoy por ráfagas, lluvias y ocasional caída de granizo.

Alerta por tormentas, con ráfagas y posible caída de granizo en Neuquén y Río Negro

Para este lunes, el SMN señaló que en las zonas bajo alerta se pronostican «tormentas, algunas localmente fuertes».

Además, que «estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm. que pueden ser superados localmente».

Alerta por tormentas en Neuquén: los peores horarios y zonas afectadas

El SMN detalló las zonas afectadas en Neuquén por la alerta por tormentas:

Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú: advertencia por tormentas este lunes por la tarde.

Alerta por tormentas en Río Negro: los peores horarios y zonas afectadas

Las zonas afectadas en Río Negro por la alerta por tormentas, según informó el SMN:

Avellaneda – Pichi Mahuida: alerta por tormentas este lunes por la noche, y martes por la madrugada y la mañana.

Este de El Cuy – General Roca: alerta este lunes por la tarde y noche.

Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo: advertencia este lunes por la tarde.

Alerta por tormentas: recomendaciones del SMN

Desde el SMN, emitieron una recomendaciones durante la alerta: