Trabajadores del EPAS reclaman mejoras para el servicio y evalúan medidas de fuerza, en Junín

Los trabajadores del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) de Junín de Los Andes denunciaron graves falencias en el servicio a causa de lo que consideran «desinversión» y falta de acompañamiento a los operarios. Además, expusieron la posibilidad de que la localidad pueda «quedarse sin agua en cualquier momento».

En dialogo con RÍO NEGRO Luis Araneda delegado del gremio ATE en el sector operativo de EPAS Junín contó que «la problemática principal es que no se invierte, no solo en implementos necesarios para asegurar que el servicio de agua y cloaca funcione, sino que también para su mantenimiento o reparación».

En este sentido detalló que «para el servicio de redes hay solo dos operadores y otros dos para el de cloacas, para una población de casi 20 mil personas».

Araneda explicó que además no se compraron bombas para tener un recambio, por lo que «si se rompe una, todo un sector de Junín se quedará sin agua». También sumó la problemática en las maquinarias ya que no cuentan con una grúa para levantar las bombas que no se pueden mover. «Si se rompe una, ahí quedará porque la máquina que usamos para levantarlas está rota y no se hizo recambio», agregó.

El delegado contó que tuvieron una reunión con las autoridades del EPAS, pero que la misma no logró concretar acciones inmediatas.

Son dos trabajadores para agua y dos para cloacas, explicó el delegado de ATE, Luis Araneda.

«Estuvimos con el presidente Martín Herrera y el gerente general del EPAS Juan Vasallo y solo nos ofrecieron hace una prueba en una bomba con mayor capacidad, pero eso no es una solución a todo el problema estructural, acá nosotros no tenemos ni siquiera ropa adecuada o un sector para higienizarnos después de trabajar en las cloacas», explicó el trabajador.

A raíz de la falta de acuerdo, el cuerpo de trabajadores mantiene un estado de asamblea permanente y evaluará la posibilidad de hacer una medida de fuerza.

«Nosotros no queremos hacer un paro, porque por convenio, para hacer una medida así debemos asegurar una guardia mínima y somos tan pocos que ni siquiera eso podemos hacer», narró.