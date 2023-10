Trabajadores municipales de Regina reclaman aumento salarial: «No es capricho, es una necesidad»

Trabajadores municipales con el apoyo del gremio ATE, llevan adelante un reclamo hace dos meses respecto a un aumento salarial que sea equiparable con los niveles de inflación. Sostienen que es necesario que se llegue a un acuerdo porque se niegan aceptar un «congelamiento en los sueldos» hasta diciembre.

La secretaria general de ATE seccional de Villa Regina, Rosa Ñanco, contó a Diario RIO NEGRO que la situación actual de los trabajadores se tornó preocupante ya que transcurridos los dos meses de reclamos no ven alguna solución que los beneficie.

Explicó que en un principio los reclamos eran entorno a distintas situaciones de irregularidad respecto a la indumentaria, herramientas para trabajar y denunciar «persecución laboral», los cuales se lograron arreglar. Pero ahora el conflicto central corresponde a lo salarial: «nosotros mes a mes veníamos conciliando un porcentaje de aumento en los salarios hasta que en agosto se complicó y la respuesta empezó a ser cero peso».

«Nos dijeron que no había plata, pero los compañeros no pueden seguir así, ya no les alcanza», indicó Ñanco. A su vez agregó que los trabajadores quieren continuar con los reclamos pero también tienen miedo a hacerlos porque «corren riesgo hasta sus sueldos» ya que según les dijeron,»si llevan adelante una protesta, después el banco no les otorga ningún préstamo. Yo creo que es una presión que ejercen para que los trabajadores no lleven a cabo ninguna acción».

Ñanco manifestó que actualmente la situación resulta insostenible ya que muchos trabajadores tienen que pagar alquiler o responder a otras necesidades, pero su sueldo no les resulta suficiente. «El ejecutivo insiste con que no hay plata y se agravó mucho más porque consideramos que si habíamos conseguido el bono en huergo, chichinales y godoy, creíamos que en Regina iba a suceder, pero no fue así», postuló.

Por otra parte expresó que es cierto que los sueldos fueron saldados, tal como lo comunicó el Ejecutivo, pero el aumento sigue sin aparecer, «congelaron los sueldos y no sirve». Por ello antes las constantes negativas, presentaron la propuesta de reducción de horas laboral, pero la misma no fue aceptada.

Reclamo frente al edificio municipal

Durante el jueves 12 de octubre, el gremio ATE acompañó al reclamo de los trabajadores frente al edificio municipal. En este sentido Rosa Ñanco explicó que se presentó un estado de alerta, asamblea y movilización, exigiendo una reunión con las autoridades municipales.

En el lugar lograron tener una reunión con el secretario de gobierno, Juan Ignacio Liberati, ya que el intendente se encuentra de viaje, donde le presentaron nuevamente sus preocupaciones. «Lo único que hizo fue salir y decirnos que venía con malas noticias porque no hay plata», relató.

Esto llevó a que haya momentos de tensión, ya que hubo enojo ante la falta de soluciones o propuestas para llegar a un acuerdo. «Queremos que nos den una alternativa y no sucede», criticó y agregó que luego de que los trabajadores se mostraran enojados, el funcionario rompió la mesa de diálogo y se retiró del lugar.

«Después a la noche, desde el Ejecutivo enviaron de forma informal una conciliación obligatoria en el que establece que los trabajadores deben otorgar los servicios básicos como la recolección de basura», relató la sindicalista y agregó que: «lo que no entienden es que lo trabajadores quieren trabajar pero también quieren que se les reconozca el porcentaje de la inflación, no les sirve que se congelen los salarios».

Por otra parte manifestó que en varias ocasiones el Ejecutivo apuntó a que el reclamo es una cuestión netamente sindical, pero negó esto y expresó: «nosotros los sindicatos no llevamos a los trabajadores a reclamar, son ellos que están cansados de la situación. No están pidiendo aumento por capricho, es una necesidad».

Finalmente manifestó que estarán a la espera de ver qué sucede la semana que viene y van evaluar cuál es la propuesta que presentará el Municipio cuando presente oficialmente la conciliación obligatoria. «Si entra la conciliación, el municipio tiene que llevar una propuesta superadora», concluyó.

El intentendente se reunió con la gobernadora

El motivo por el cual el intendente no estuvo al frente del Municipio esta semana se debió a sus reuniones en agenda, entre ellas se encontraba la reunión con la gobernadora Arabela Carreras en Viedma.

La misma se realizó con el objetivo de obtener partidarias presupuestarias para afrontar los últimos meses de gestión de esta año y arribar a un acuerdo con los gremios municipales. Orazi detalló que en el encuentro la gobernadora entregó el informe de gestión de su mandato con acciones realizadas en la ciudad y por otra parte, comunicó que aprovechó su viaje a la capital rionegrina para reunirse con referentes del área de Economía y Seguridad.

Señaló que debido a estas reuniones, postergó para la próxima semana las respuestas a brindarse desde el Ejecutivo por las paritarias con los gremios municipales. Pero adelantó que «el viaje está vinculado con la situación».