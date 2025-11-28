Tragedia en el casino de Cipolletti: murió una mujer tras descompensarse y esperan la autopsia para saber qué ocurrió

El casino de Cipolletti quedó marcado por un trágico hecho el jueves por la noche. Una mujer se descompensó y murió en plena sala de juegos. Fuentes fiscales confirmaron a Diario RÍO NEGRO el hecho e indicaron que la víctima tendría alrededor de 60 años.

Muerte en el casino de Cipolletti: qué pasó

El hecho ocurrió cerca de las 22. Según la información confirmada, la mujer estaba en la sala de juegos y repentinamente se empezó a sentir mal.

Luego de la descompensación, la mujer cayó y si bien intentaron reanimarla, se terminó confirmando su muerte. El personal del casino avisó a las autoridades y tuvieron que montar un operativo por las personas que estaban presentes en el lugar.

Si bien se trataría de una muerte natural, desde la Fiscalía señalaron que por protocolo se la envió a autopsia a Roca. Además también ordenaron entrevistar a familiares para conocer si sufría cuestiones de salud y determinar así el causante de muerte.