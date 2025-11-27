Murió un nene de 5 años en Plottier tras un choque entre una moto y una bicicleta: la madre fue hospitalizada

Un choque fatal ocurrió este jueves en Plottier. Una motocicleta impactó contra una bicicleta, derrapó y los dos ocupantes terminaron estrellándose contra un puente peatonal. Por el siniestro, un nene de 5 años perdió la vida, mientras que su mamá fue hospitalizada.

Según informó el comisario Nicolás Corzo a Diario RÍO NEGRO, el trágico hecho ocurrió cerca de las 14 sobre la Avenida del Trabajo, en el ingreso al barrio 108 Viviendas.

El siniestro fue protagonizado por una mujer de 24 años que iba junto a su nene a bordo de una motocicleta Skua de 150 cc en sentido oeste-este.

Allí, una ciclista, que iba adelante de ellos en la misma dirección que ellos, dobló hacia su izquierda para ingresar al barrio y en ese determinado momento se produjo la colisión.

«Producto del impacto, la motocicleta cae a la cinta asfáltica, derrapa a la zona del desagüe, e impacta contra un puente peatonal«, detalló Corzo. Ambos terminaron cayendo al desagüe y tuvieron que retirarlos entre la maleza del sector.

En el lugar intervino una ambulancia que trasladó a la conductora de la moto junto su hijo al hospital. Cerca de las 15, personal de Salud confirmó que el niño murió producto de un traumatismo de cráneo y un paro cardiorrespiratorio.

Investigan las circunstancias del choque fatal en Plottier

La madre de la víctima fatal se encuentra internada en observación producto del choque en el nosocomio local. Por su parte, la ciclista, que también tiene 24 años, había terminado sobre la cinta asfáltica tras el incidente, pero se dirigió al hospital por sus propios medios y ya fue dada de alta.

En el caso interviene la fiscalía de Delitos contra las Personas a cargo de Lucrecia Solá, quien dispuso realizar todas las diligencias para determinar la mecánica del choque.

En el lugar detectaron dos cascos de seguridad y el curso de la investigación intentará establecer si ambas personas a bordo de la motocicleta lo llevaban puesto.