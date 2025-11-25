Catalina, la niña atropellada por un patrullero en Plottier, muestra mejoras: «Abrió un poquito más los ojos»

Catalina paseaba en bicicleta en una calle de tierra en Plottier cuando la atropelló un patrullero de la Policía de Neuquén el miércoles 19 de noviembre. Hace una semana que está internada en estado crítico en el hospital Castro Rendón. Su mamá, Paola Beatriz Marifil, compartió su alegría al notar una leve mejora: «Abrió un poquito más los ojos».

Los ojos de Catalina, la esperanza de una familia

Paola recibió un nuevo parte médico este miércoles, pero le pareció «lo mismo de siempre, prueba-error». A ella lo que le llamó la atención fue una pequeña interacción con Catalina a través de sus ojos. Con palabras llenas de amor y ternura, intentó comunicarse con ella.

«Cata, ¿estás acá, mamu?», le susurró y le pidió que le respondiera de alguna manera si lograba escucharla. Y entonces movió sus pupilas, siguiendo las direcciones que le daba su madre.

Paola insistió y le suplicó un poco más: «Si vos me escuchás y podés, abrí un poquito más los ojos, pestañeá, hacelo así yo sé que me vas a responder, así sé si vos me estás escuchando, si podés, si no podés, no te esfuerces».

Una resonancia mostrará el nivel de daño en el cerebro de Catalina, la niña de Plottier

El trayecto hacia la recuperación de Catalina, la niña atropellada por un patrullero en Plottier, ha estado lleno de incertidumbre, pero recientes avances en su estado de salud llevaron optimismo a su familia.

Desde el accidente, Catalina permaneció bajo una sedación profunda. Sin embargo, los médicos comenzaron a reducirla gradualmente y ha mostrado reacciones prometedoras.

Su madre indicó que entre hoy y mañana le realizarán una resonancia magnética para determinar el alcance de las lesiones en su cerebro y cervical. Este informe será crucial para adaptar futuras intervenciones médicas y terapéuticas.

Mientras tanto, la familia, junto con profesionales de la salud, mantiene una vigilia constante, celebrando cada pequeño avance y confiando en una recuperación completa.

Cómo fue el accidente de Catalina, la niña de 9 años

El trágico accidente que involucró a una niña de 9 años ocurrió el miércoles pasado en el barrio Los Álamos de Plottier, cuando la pequeña circulaba en bicicleta por una calle de tierra. Según testigos y familiares, el vehículo que la atropelló era una camioneta de la Policía de Neuquén, que aparentemente transitaba a alta velocidad en el momento del impacto.

El incidente se produjo alrededor de las 19 horas, justo frente a un kiosco, donde vecinos y transeúntes se encontraban presentes. La fuerza del impacto dejó a la niña con «diversas fracturas» y un grave politraumatismo, lo que llevó a su inmediata intervención quirúrgica de urgencia. Los profesionales de salud calificaron el cuadro como reservado, y se le proporcionó asistencia respiratoria en la terapia intensiva pediátrica.

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén investiga las circunstancias del accidente. El fiscal Andrés Azar solicitó un relevamiento de las cámaras de seguridad en la zona. Además, entrevistó a vecinos y familiares para recabar más información sobre el suceso y los movimientos previos de la camioneta policial.