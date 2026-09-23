Tragedia en la Ruta 1: murió un agente penitenciario de 27 años tras chocar contra un trailer

Un joven de 27 años murió este miércoles al mediodía tras protagonizar un choque en la Ruta Provincial 1, a unos 17 kilómetros de la localidad de Los Telares, en Santiago del Estero

La víctima fue identificada como Horacio Agustín Bravo, quien manejaba una motocicleta Honda de 125 cc que no tenía la patente colocada. Bravo se desempeñaba como funcionario del Servicio Penitenciario y prestaba servicio en el penal de Los Telares.

Según informó la Policía, efectivos de la Comisaría Comunitaria 39, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana 15, llegaron hasta el lugar y encontraron al motociclista tendido sobre el camino, junto a su vehículo.

El hecho ocurrió en un tramo enripiado del camino. A pocos metros del cuerpo había un trailer de doble eje que había quedado abandonado luego de sufrir un desperfecto en una de sus ruedas. De acuerdo con las primeras averiguaciones, Bravo habría impactado contra el carro.

Por el momento, no se logró establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro. Personal de salud que se trasladó hasta el lugar constató la muerte inmediata del joven como consecuencia de las lesiones que sufrió. Se espera el resultado de las pericias correspondientes durante el jueves para determinar la mecánica del choque.