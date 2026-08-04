Muerte del nene de 6 años en Neuquén: el resultado de la autopsia y cómo fue que ingresó a la planta de líquidos cloacales

Un trágico hallazgo se produjo en una planta de tratamiento de líquidos cloacales en Neuquén capital este lunes 3 de agosto. El cuerpo de un nene de 6 años que había desaparecido en horas de la noche apareció en uno de los pilotones del predio. Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron el resultado de la autopsia.

El pequeño se encontraba la tarde-noche de este lunes en la casa de sus abuelos, ubicada en cercanías a la planta del Epas del barrio Confluencia, cuando en un breve descuido, se escapó.

Cuando notaron su ausencia, entre las 19 y las 20.50, la familia avisó a las autoridades e inició una rápida difusión de su imagen en redes sociales.

El comisario Rubén Rodríguez, a cargo del caso, informó que a las 20.50 recibieron el primer llamado que solicitaba la intervención ante la «desaparición de un menor», en este aviso ya se indicaba que el niño podría haber ingresado a las instalaciones del organismo provincial, ubicado sobre calle Tronador.

Efectivos policiales acudieron a la esquina de Tronador y calle Chocón donde se encontraron con un grupo de personas. Tras realizar el procedimiento correspondiente y hablar con el personal de lugar, ingresaron a la planta de tratamiento.

Para el rastrillaje se convocó a Bomberos, precisamente personal de buzos tácticos, y a la División de Búsqueda de Personas. En paralelo, también se buscó al pequeño en los alrededores del predio.

Cerca de las 22:15, personal de Bomberos localizó un cuerpo dentro de uno de los piletones con características coincidentes con las del niño buscado. Minutos después, tras la intervención del equipo de Criminalística y el médico policial, se confirmó su identidad y se constató que no presentaba signos vitales.

La víctima fatal fue identificada como Tahiel, un niño de 6 años que padecía autismo.

El resultado de la autopsia y el análisis de las cámaras de seguridad

Diario RÍO NEGRO pudo acceder a una de las grabaciones que cuenta el caso, que consiste en el momento en que el niño ingresó al predio.

En las imágenes, se puede apreciar que el niño estaba en las inmediaciones de la entrada cuando en un determinado momento atraviesa la valla a las 19:14:34. El chico pasa a excasos metros del puesto del sereno y hasta tiene un cruce de miradas con un trabajador de seguridad que estaba afuera del puesto unos 10 segundos después, a las 19:14:45.

Hasta las 19:15:10, en el cuadro de la cámara se pierde registro de ambos hasta que vuelve aoarecer el hombre en imagen, pero sin rastros del niño. El hombre se dirige directamente a la entrada y le hace señas a alguien que está afuera, que termina siendo la madre del niño.

Allí, el sereno le marca con el dedo la dirección en la que se fue el chico y le dice unas palabras a la mujer, que termina ingresando a la planta a las 19:15:33. Allí, culmina la grabación, lo que terminó siendo el último registro de Tahiel.

Según precisaron fuentes del Ministerio Público fiscal, la autopsia arrojó como resultado que el chico murió producto de una asfixia por sumersión.

Asimismo, indicaron que se van a analizar más exaustivamente las cámaras de seguridad y relevarán el testimonio de testigo que, junto a las pericias, marcarán los próximos pasos de la investigación judicial.