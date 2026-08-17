Murió una turista tras la caída de una camioneta 80 metros al vacío en Jujuy: qué se sabe de los sobrevivientes

Una mujer murió en un trágico accidente vial este fin de semana en Jujuy cuando la camioneta en la que transitaba junto a sus familiares se salió de la calzada y cayó por un profundo precipicio. El siniestro ocurrió sobre la ruta que atraviesa la Cuesta de Lipán, un corredor de montaña caracterizado por sus pendientes pronunciadas y curvas cerradas que conecta la Quebrada de Humahuaca con la Puna y conduce hacia las Salinas Grandes.

Según precisó el sitio local Todo Jujuy, el hecho ocurrió sobre la ruta provincial 52, a la altura del kilómetro 30, en sentido sur-norte.

Allí, por motivos que son materia de investigación, el conductor de una camioneta Toyota SW4 4×4 perdió el control del vehículo, se precipitó al vacío por una pendiente de aproximadamente 80 metros de profundidad, y terminó su recorrido destrozado varios metros más abajo de la cinta asfáltica.

Foto: Gentileza Todo Jujuy.

Murió una mujer de 58 años por el accidente: qué se sabe de los heridos

Tras las alertas emitidas, se desplegó un amplio operativo de emergencia en la zona escarpada. Clarín detalló de manera exclusiva que las tareas de auxilio contaron con la participación de personal de la Seccional N° 57 de Purmamarca, rescatistas del SAME de Volcán, Purmamarca y Central, además de los Bomberos Voluntarios de Maimará. Los rescatistas debieron trabajar durante varias horas debido a las complejidades del terreno.

Al llegar al fondo del barranco, los socorristas constataron el fallecimiento de una de las ocupantes del vehículo. La víctima fue identificada como una mujer de 58 años, oriunda de la provincia de Buenos Aires, quien viajaba como acompañante y perdió la vida de manera instantánea a causa de la extrema violencia de la caída.

Los otros cuatro ocupantes de la camioneta sufrieron múltiples traumatismos, recibieron las primeras asistencias en el lugar y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Pablo Soria, ubicado en la capital jujeña. Hasta el momento, las autoridades no difundieron de forma oficial las identidades de los sobrevivientes.

Por su parte, el medio local citado precisó que el último parte de salud de los sobrevivientes. Entre los ocupantes, una mujer de 33 años presenta el cuadro más delicado, ya que sufrió un traumatismo encefalocraneano grave, además de diversas lesiones en el tórax y abdomen. También presenta midriasis y se cerró la sedación. «Permanece internada con pronóstico grave«, indicaron desde el portal citado.

El resto de las personas rescatadas se encuentran estables: un hombre de 30 años presenta una subluxación de tobillo izquierdo y fractura de húmero; otro de 34 años sufrió una fractura de húmero, un traumatismo encefalocraneano moderado y un neumotórax derecho; y por último, un señor de 60 años presenta diástasis de pelvis y traumatismo facial.

Investigación cómo fue el accidente fatal

La fiscalía interviniente ordenó la realización de peritajes accidentológicos para reconstruir la mecánica del despiste. Los peritos especializados analizarán el estado mecánico de la camioneta, las condiciones del terreno y los factores climáticos o humanos que pudieron influir en la pérdida de estabilidad, en un tramo considerado por las autoridades como un punto crítico de alto riesgo en la geografía vial jujeña.