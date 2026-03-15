Dos muertos en Allen: un sobrepaso fallido en la Ruta 22 terminó en choque frontal

Una nueva tragedia vial conmocionó a la región durante la noche del sábado Alrededor de las 21:45, se registró un violento choque frontal sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1198, en el tramo comprendido entre los accesos Bilo y Güemes.

El accidente dejó dos víctimas fatales, ambos viajaban en uno de los dos vehículos involucrados.

Según indicaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO, el siniestro fue protagonizado por un Volkswagen Gol y un Volkswagen Suran.

Al arribar al lugar, los efectivos de seguridad y personal médico constataron que en el Gol yacían dos personas sin signos vitales: un hombre de unos 50 años, que se encontraba sobre el ripio tras el impacto, y una mujer que permanecía en el interior del habitáculo.

En las primeras informaciones se conoció que el hombre era oriundo de Brasil, pero estaba domiciliado en Buenos Aires. En el otro vehículo, la Volkswagen Suran, viajaba una pareja oriunda de Bahía Blanca. Ambos fuera de peligro.

Trágedia sobre la Ruta 22 en Allen: test de alcoholemía negativo y las hipotesis del choque

Según se pudo conocer, la investigación del hecho quedó a cargo de la fiscal de turno, Dra. Pascual, quien solicitó de inmediato el test de alcoholemia para el conductor de la Suran, el cual arrojó un resultado de 0,00 g/l.

Asimismo, se dispuso el «relevamiento de cámaras de seguridad de una gomería ubicada frente al lugar del siniestro, cuyas imágenes resultaron determinantes para esclarecer la mecánica del accidente», indicaron desde la Policía.

De acuerdo a los registros fílmicos obtenidos por la Brigada de Investigaciones, el Volkswagen Gol circulaba en sentido Este-Oeste cuando intentó adelantar a otro vehículo. En esa maniobra, invadió el carril contrario e impactó de frente contra la Suran, que avanzaba en sentido opuesto.

Ante la contundencia de las pruebas, la fiscalía determinó no notificar de ninguna imputación al conductor bahiense, al confirmar que no tuvo responsabilidad en el inicio del choque.

En el lugar trabajó personal del Gabinete Criminalístico, Bomberos Voluntarios y personal de salud. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue judicial para las pericias correspondientes, mientras se aguarda la identificación oficial de la mujer fallecida.