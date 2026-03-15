Choque en Ruta 22 | Identificaron al hombre que murió junto a su pareja en Allen: era de Brasil y vivía en Buenos Aires

Una tragedia vial conmociona a Allen. El sábado por la noche, un choque frontal dejo como saldo dos víctimas fatales que circulaba en un Volkwagen Gol. Tras las primeras pericias en el lugar, se confirmó la identidad de una de ellas.

El accidente ocurrió en el kilómetro 1198, sobre la Ruta 22, en el ingreso a la ciudad. Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, el hombre identificado era de Brasil pero tenía domicilio en Buenos Aires. Su pareja no ha sido identificada aun.

Según fuentes cercanas a la investigación, la víctima fatal fue identificada mediante la documentación hallada en el lugar del siniestro. Se trata de Kilim Do Nascimiento, un hombre de nacionalidad brasileña de aproximadamente 50 años.

La mujer que viajaba en el asiento del acompañante del Volkswagen Gol permanece sin identificar, ya que no se hallaron documentos personales en el lugar.

Tragedia en Ruta 22: una pareja murió en el ingreso a Allen tras un choque frontal

El choque, que ocurrió minutos antes de las 22, se produjo cuando el Gol intentó una maniobra de adelantamiento e impactó de frente contra una Volkswagen Suran ocupada por una pareja de Bahía Blanca.

Do Nascimiento salió despedido del habitáculo y su cuerpo fue hallado sobre el ripio, mientras que la mujer murió atrapada dentro del vehículo. Por su parte, los ocupantes de la Suran se encuentran fuera de peligro.

El gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro trabajó hasta la madrugada en el sector para determinar las causas finales del impacto. El tránsito en ese sector de la Ruta 22 sufrió importantes demoras debido al operativo de emergencia que involucró a Salud, Bomberos y Seguridad Vial.