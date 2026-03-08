Tragedia en la Ruta 26: quién era el hombre que murió atropellado camino a Caviahue

Un inicio de jornada trágico conmocionó a la zona cordillerana de Neuquén. Este domingo 8 de marzo, un fatal accidente sobre la Ruta 26 terminó con la vida de un hombre en las cercanías de la localidad turística de Caviahue-Copahue.

La víctima fue identificada oficialmente por el Ministerio Público Fiscal como Alan Roberto Miño.

Cuál es la teoría de la Fiscalía sobre el accidente fatal en Ruta 26

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 6 de la mañana a la altura de Cajón Chico, un punto ubicado a escasos seis kilómetros del casco urbano. Según los primeros datos recolectados por los investigadores, un automóvil que circulaba en sentido hacia Loncopué impactó de lleno contra Miño mientras este caminaba por la vera de la calzada.

De acuerdo con el relato del conductor del vehículo involucrado, el accidente se habría desencadenado por un factor externo. Al parecer, se habría visto encandilado por las luces de otro automóvil que transitaba en dirección opuesta, lo que le impidió advertir la presencia del peatón sobre el margen de la ruta.

Ante la gravedad del hecho, la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, tomó intervención inmediata y ordenó una serie de diligencias clave para determinar las responsabilidades. Entre las medidas dispuestas, se destaca la realización de una pericia mecánica y accidentológica que permitirá conocer a ciencia cierta la velocidad del rodado y la mecánica del impacto.

Asimismo, la fiscalía solicitó la extracción de muestras de sangre tanto al conductor como a la víctima para llevar adelante los correspondientes estudios toxicológicos.

En cuanto a la situación legal del automovilista, se informó que permaneció demorado durante la mañana y, tras cumplirse las diligencias de rigor, recuperó su libertad pasado el mediodía, aunque continúa supeditado a la investigación en curso.