Murió un hombre atropellado en la Ruta 26, camino a Caviahue: el conductor del auto habría sido «encandilado» por otro vehículo

Este domingo 8 de marzo comenzó con un fatal accidente en la zona de Caviahue – Copahue de Neuquén sobre la Ruta 26. Según confirmó Diario RÍO NEGRO, un hombre murió tras ser atropellado a la altura de Cajón Chico, a tan solo seis kilométros de la localidad turistica.

Tras las pericias de la Fiscalía, se conoció que el accidente ocurrió a las 6 de este domingo. «Un auto conducido por un hombre circulaba en dirección a Loncopué», indicaron y sumaron «se habría encandilado por las luces de otro auto que circulaba en dirección opuesta».

Es allí cuando embiste al hombre que caminaba por la vera de la Ruta 26. Por disposición de la fiscal del caso, el conductor del auto fue demorado y pasado el mediodía recuperó su libertad. Mientras tanto, avanza la investigación en el caso.

La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, pidió la realización de una pericia mecanica y accidentológica para determinar a ciencia cierta lo ocurrido.



Además, dispuso que tanto al conductor de vehículo como a la víctima, se le tomen muestras de sangre para hacer estudios toxicológicos.